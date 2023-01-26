30-метровий мурал із "ШАРКом" з'явився на АЗК ОККО у Києві
Джерело:ОККО
Мурал із зображенням військового з’явився на одному зі столичних АЗК мережі ОККО, що розташований на перетині вулиць Богатирської та Лугової. Зображення вкриває всю стіну заправки, сягаючи 30 метрів у довжину та 9 метрів заввишки. На плечі військовий тримає свого помічника – безпілотник "ШАРК".
Мережа ОККО та фонд "Повернись живим" з листопада акумулюють кошти на придбання 25 розвідувальних комплексів для ЗСУ. На сьогодні вже зібрано на 14 "ШАРКів".
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Створюючи артоб'єкт, ми прагнули висловити вдячність нашим захисникам і захисницям. А також і всім українцям, хто долучився до нашої ініціативи "ОКО ЗА ОКО", хто заправляється Pulls помсти та донатить кошти на "ШАРКи". Після перемоги мурал нагадуватиме про силу і згуртованість українського народу,
– каже директорка департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.
Мурал на АЗК ОККО у Києві / Фото ОККО
На ідею муралу компанію надихнув флешмоб українських ілюстраторів, які виклали у соцмережах цілу серію своїх робіт, де головним героєм став саме "ШАРК". Як зазначають в компанії, вибирати було складно, оскільки всі роботи відзначалися і креативністю, й патріотизмом, та все ж зупинилися на ілюстрації авторки під ніком Дарця Зіронька.
Що варто знати про ініціативу "ОКО ЗА ОКО"
- З 1 листопада 2022 року у мережі АЗК ОККО стартувала спільна ініціатива з фондом "Повернись живим" – "ОКО ЗА ОКО".
- Мета ініціативи – придбати 25 розвідувальних комплексів "ШАРК" для Збройних Сил України. На цю потребу компанія перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального Pulls 95/Diesel.
- "ШАРК" – це сучасна розробка української компанії "Укрспецсистемс" із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань. До складу одного комплексу входить наземна станція управління на базі спеціально модифікованого прохідного мікроавтобуса, безпілотні літальні апарати і пускова установка.