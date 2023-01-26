30-метровий мурал із "ШАРКом" з'явився на АЗК ОККО у Києві

Мурал із зображенням військового з’явився на одному зі столичних АЗК мережі ОККО, що розташований на перетині вулиць Богатирської та Лугової. Зображення вкриває всю стіну заправки, сягаючи 30 метрів у довжину та 9 метрів заввишки. На плечі військовий тримає свого помічника – безпілотник "ШАРК".

Мережа ОККО та фонд "Повернись живим" з листопада акумулюють кошти на придбання 25 розвідувальних комплексів для ЗСУ. На сьогодні вже зібрано на 14 "ШАРКів".

До теми У столиці з'явиться мурал із "ШАРКами", на які акумулюють кошти ОККО і "Повернись живим"

Створюючи артоб'єкт, ми прагнули висловити вдячність нашим захисникам і захисницям. А також і всім українцям, хто долучився до нашої ініціативи "ОКО ЗА ОКО", хто заправляється Pulls помсти та донатить кошти на "ШАРКи". Після перемоги мурал нагадуватиме про силу і згуртованість українського народу,

– каже директорка департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Мурал на АЗК ОККО у Києві / Фото ОККО

На ідею муралу компанію надихнув флешмоб українських ілюстраторів, які виклали у соцмережах цілу серію своїх робіт, де головним героєм став саме "ШАРК". Як зазначають в компанії, вибирати було складно, оскільки всі роботи відзначалися і креативністю, й патріотизмом, та все ж зупинилися на ілюстрації авторки під ніком Дарця Зіронька.

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