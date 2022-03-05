30 повних вантажівок готові везти гуманітарку на Херсонщину, але окупанти не впускають

Команда Херсонської ОДА разом із центральними органами влади активно працюють над тим, аби окупанти дали можливість доставити на Херсонщину українську гуманітарну допомогу

Наразі для потреб жителів області сформували понад 30 фур із найнеобхіднішим продовольством. Це гуманітарна допомога від міст Дніпро, Кривий Ріг, а також західних регіонів України.

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Зміст гуманітарної допомоги:

Фури завантажені:

харчовими продуктами,

засобами гігієни,

дитячим харчуванням

та іншими необхідним продовольством.

Нині команда ОДА на чолі з заступником голови ОДА Павлом Куликом приймає гуманітарну допомогу для жителів області від Міжнародних партнерів.

Зараз вирішують, як гуманітарну допомогу безперешкодно доставити безпосередньо до жителів Херсона та області. Про деталі повідомлять згодом. Слідкуйте тільки за офіційними та достовірними джерелами інформації.