Захід відбувся в межах проєкту "Покращення результатів навчання школярів Херсонської та Миколаївської областей шляхом реалізації програм із надолуження освітніх втрат", що реалізується ЮНІСЕФ спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE), інформує 24 Канал.

Протягом марафону освітяни працювали над трьома ключовими напрямами:

Подолання освітніх втрат (Catch-up Education): учасники розглядали поняття та причини освітніх втрат, методи їх подолання, діагностики, планування й реалізації навчальних занять.

(Catch-up Education): учасники розглядали поняття та причини освітніх втрат, методи їх подолання, діагностики, планування й реалізації навчальних занять. Психосоціальна підтримка та здоров’я : педагоги здобули навички психологічної допомоги дітям і колегам, ознайомилися з поняттями стресу, резильєнтності, а також розглянули елементи психосоціальної підтримки в рамках catch-up education.

: педагоги здобули навички психологічної допомоги дітям і колегам, ознайомилися з поняттями стресу, резильєнтності, а також розглянули елементи психосоціальної підтримки в рамках catch-up education. Командоутворення та безпека: обговорили роботу в команді, безпеку під час війни, цифрову грамотність, кібербезпеку та особливості звітування у межах проєктної діяльності.

300 освітян пройшли навчальний марафон із надолуження освітніх втрат: відео

Починаючи з листопада 2025 року, протягом шести місяців 10 000 учнів із громад Херсонщини та Миколаївщини, які постраждали від війни та мають обмежений доступ до очного навчання, зможуть надолужувати освітні прогалини за методикою, розробленою фахівцями AIDE відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

"ЮНІСЕФ реалізує цілий ряд проєктів, спрямованих на надолуження освітніх втрат. Вони включають різні етапи – від здійснення оцінки знань до підготовки бази та методик для того, щоб надолужувати їх. Разом з AIDE, впродовж півтора року нашої співпраці, ми змогли повною мірою побудувати такий алгоритм", – підкреслив Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ.

Учасники тренінгу отримали необхідні знання / Фото, надані 24 Каналу

Завдяки цим тренінгам, освітяни Херсонської та Миколаївської областей отримали сучасні інструменти та знання для ефективної роботи з дітьми, підтримки їхнього

психічного здоров'я та надолуження освітніх втрат в умовах викликів сьогодення,

– зазначила Наталія Підгурська, менеджерка проєктів Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

"Ми вдячні організаторам за можливість пройти цей тренінг і зрозуміти, як ми можемо ефективно працювати з нашими дітьми, і де отримати ті необхідні ресурси, який можна використовувати для надолуження освітніх втрат. Я – вчителька історії, і отриманий запас знань я перевезу з собою і зможу поділитися з нашими учнями та колегами", – сказала Лариса Рибачук, координаторка Освітнього Центру у селі Миролюбівка Херсонської області.

Навчання реалізується в межах спільного проєкту ЮНІСЕФ та Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Республіки Корея.