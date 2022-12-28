Ворог ховає свої літаки, а Донеччина залишилася без газу: хронологія 308 дня війни
Вже понад 300 днів українські захисники та захисниці боронять нашу землю та відважно протистоять ворогу. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не припиняють щодня наближати нашу перемогу.
Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.
Що було раніше Ймовірна комбінована атака росіян, важка ситуація в Кремінній: хронологія 307 дня війни
03:02 Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що зараз протистояння України та Росії перетворилося у війну ресурсів. І Росія багата на ресурси, тож не варто недооцінювати можливість наступу.
01:31 Пошкодження магістрального газогону на Харківщині вплинуло на Донецьку область. У регіоні призупинили роботу усі газові котельні.
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