Ворог ховає свої літаки, а Донеччина залишилася без газу: хронологія 308 дня війни

Вже понад 300 днів українські захисники та захисниці боронять нашу землю та відважно протистоять ворогу. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не припиняють щодня наближати нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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