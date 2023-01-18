Брехня Небензі про "утиски" УПЦ МП, Кіссінджер бачить Україну в НАТО: хронологія 329 дня війни

Українські захисники та захисниці продовжують боронити рідну землю від російських загарбників. Найзапекліші бої тривають на Сході нашої держави.

Окупанти досі мріють повністю захопити Донецьку область, однак наші воїни дають противнику гідну відсіч. Детально про те, що відбувається на фронті та в тилу, інформує 24 Канал.

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02:15 17 січня відбулося засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росія. Під час нього обговорювали нібито "утиски" УПЦ МП в Україні. Звісно, на це відреагував постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він вщент розкритикував росіянина Небензю за безсоромну брехню.

01:34 Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що українська держава має стати членом НАТО. До слова, раніше політик був іншої думки. Кіссінджер наголосив, що Україна повинна отримати гарантії безпеки від Альянсу у будь-якій формі, зокрема в такій, як членство в НАТО.

00:58 Під Бахмутом загинув 28-річний доброволець з Канади Григорій Цехмістренко, який боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що хлопець був родом з України, а саме з Рівненщини, проте жив у Канаді та мав її громадянство.

00:00 Посольство Росії у Швеції опублікувало карту з українським Кримом. Дипломати хотіли показати мапу з цінами на бензин у різних країнах і довести, що найкраще жити у Росії та Білорусі. Проте, схоже, не звернули увагу, і вибрали карту, де Крим у складі України. Цікаво, що станом на 6:10 18 січня мапу досі не видалили.