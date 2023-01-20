США оголосили новий пакет військової допомоги на 2,5 мільярда доларів: хронологія 331 дня війни

20 січня 2023, 06:31
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Сили оборони України відбивають атаки російських загарбників вже 331 день повномасштабної війни. Найзапекліші бої наразі тривають на Донбасі.

Головне про ситуацію на фронті та в тилу, перемоги на дипломатичному рівні та допомогу союзників, пише 24 Канал.

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02:59 Окупанти перекинули бойові гелікоптери у Білорусі ближче до українського кордону. Про це повідомили аналітики "Беларускі Гаюн". Вертольоти ворога перекинули з аеродрому "Мачулищі" до аеродромів у Брестській області: "Барановичі", "Осовці", "Лунінець".

Ближче до кордону з Україною розмістили майже 20 повітряних суден. Окрім того, Росія перекинула до Білорусі ще 2 свої бомбардувальники Су-24.

01:21 США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 2,5 мільярда доларів. До нього ввійшли додаткові боєприпаси NASAMS і одразу вісім систем ППО Avenger. Окрім того, бронетехніка, високошвидкісні ракети HARMs, 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності, 59 бойових машин піхоти Bradley та багато боєприпасів.

01:09 Стало відомо, що наприкінці минулого тижня Київ таємно відвідав директор ЦРУ. Бернс зробив це для того, аби поділитися з Володимиром Зеленським своїми очікуваннями щодо планів Росії.

00:32 У Пентагоні пояснили, чому не передаватимуть Україні Abrams. Заступниця прессекретаря Сабріна Сінгх заявила, що ці танки – це швидше проблемне обслуговування. Abrams вимагає особливого палива. Також, за її словами, німецькі та британські танки мають більше можливостей маневрувати на великих ділянках території. Abrams на це знадобиться частіше здійснювати дозаправку.

Автор: Юлія Лобурак