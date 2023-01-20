США оголосили новий пакет військової допомоги на 2,5 мільярда доларів: хронологія 331 дня війни

Сили оборони України відбивають атаки російських загарбників вже 331 день повномасштабної війни. Найзапекліші бої наразі тривають на Донбасі.

Головне про ситуацію на фронті та в тилу, перемоги на дипломатичному рівні та допомогу союзників, пише 24 Канал.

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02:59 Окупанти перекинули бойові гелікоптери у Білорусі ближче до українського кордону. Про це повідомили аналітики "Беларускі Гаюн". Вертольоти ворога перекинули з аеродрому "Мачулищі" до аеродромів у Брестській області: "Барановичі", "Осовці", "Лунінець".

Ближче до кордону з Україною розмістили майже 20 повітряних суден. Окрім того, Росія перекинула до Білорусі ще 2 свої бомбардувальники Су-24.

01:21 США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 2,5 мільярда доларів. До нього ввійшли додаткові боєприпаси NASAMS і одразу вісім систем ППО Avenger. Окрім того, бронетехніка, високошвидкісні ракети HARMs, 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності, 59 бойових машин піхоти Bradley та багато боєприпасів.

01:09 Стало відомо, що наприкінці минулого тижня Київ таємно відвідав директор ЦРУ. Бернс зробив це для того, аби поділитися з Володимиром Зеленським своїми очікуваннями щодо планів Росії.

00:32 У Пентагоні пояснили, чому не передаватимуть Україні Abrams. Заступниця прессекретаря Сабріна Сінгх заявила, що ці танки – це швидше проблемне обслуговування. Abrams вимагає особливого палива. Також, за її словами, німецькі та британські танки мають більше можливостей маневрувати на великих ділянках території. Abrams на це знадобиться частіше здійснювати дозаправку.