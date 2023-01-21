10 санкційний пакет ЄС та потужна допомога від Польщі: хронологія 332 дня війни

Станом на 21 січня в Україні триває вже 332 день повномасштабної російської агресії. Наші захисники та захисниці щодня нищать окупантів та ворожу техніку.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає усі найголовніші події дня з фронту та міжнародної арени.

До теми Ще 770 знищених окупантів, Рамштайн-8 і ракетна загроза: хронологія 331 дня війни

08:31 На Харківщині російські загарбники продовжують тероризувати прикордоння. Мовиться про регулярні обстріли Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали:

Вовчанськ,

Куп'янськ,

Стрілечу,

Вільчу,

Огірцеве та інші населені пункти.

Найбільше постраждав Вовчанчанськ. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив там у приватний будинок. Унаслідок цього загинула жінка 60 років. Крім того, поранення отримали жінка 45 років та маленька дівчинка семи років. Постраждалих госпіталізували.

Зазначимо, що вчора у Вовчанську поранення отримав 71-річний чоловік. А у селищі Ківшарівка Куп'янського району – постраждав чоловік 27 років. Стан обох оцінюють, як середньої тяжкості.

08:03 За 20 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Желанному. Ще 4 людини в області дістали поранення, розповів голова місцевої ОВА.

Жертви серед цивільного населення у Донецькій області / Інфографіка Павла Кириленка

07:45 Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що відбувалося у регіоні за попередню добу. За його словами, окупанти били по Нікопольщині з тяжкої артилерії, вони обстріляли Мирівську громаду. Жертв, на щастя, немає, а наслідки атаки з'ясовують.

07:36 У Генштабі ЗСУ оприлюднили ранкове зведення. Які головні новини з фронту за минулу добу, виділимо коротко у тезах:

За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області;

росіяни окупували лікарні Херсонської області: у центральній лікарні Нижніх Сірогозів замінили всіх лікарів і лікують лише загарбників, а у Каланчаку тепер працює медперсонал з Криму. Щобільше, місцевим заборонено навіть заходити до лікарні;

ЗСУ майстерно збили 2 розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та "Мерлін-ВР, а також уразили пункт управління ворога; 2 райони зосередження; склад боєприпасів окупантів.

02:41 10 санкційний пакет Євросоюз може підготувати до 24 лютого. Про це розповіли іноземні журналісти з посиланням на дипломатичні джерела. Мовиться про обмеження співпраці з Москвою щодо ядерного палива, заборону імпорту російських алмазів і скорочення торгівлі з Білоруссю.

01:58 Польща надасть Україні потужну військову допомогу до кінця березня – на цьому наголосив віцепрем'єр-міністр Польщі Матіуш Блащак. У новому пакеті будуть бойові машини піхоти, танки Т-72, РСЗВ HIMARS, а також американськими танками Abrams.

00:00 Координатор Ради національної безпеки Білого дому адмірал Джон Кірбі заявив, що наразі в Україні перебуває близько 50 тисяч "вагнерівців", 90% з яких – завербовані в'язні. Крім того, стало відомо, що Північна Корея постачає зброю Росії. На це вказують супутникові знімки, зроблені США.