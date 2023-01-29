Атака дронів в Ірані та вибухи в Іловайську: хронологія 340 дня війни

Україна продовжує протистояти повномасштабній російські агресії, яка триває вже 340 днів. Основні бої точаться на Сході України й при цьому Росія готується до нового великого наступу.

Яка ситуація на фронті, в тилу та на дипломатичному рівні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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04:37 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що до міста привезли другий табір мобілізованих. За його словами, місцевим вони зізнаються, що не хочуть йти воювати. Єдине, чого вони прагнуть, – заробляти гроші.

02:55 Вибухами в Ісфахані все не минулося. В Ірані упродовж цієї ночі була стрілянина, заворушення. Ба більше, навіть, землетрус. У цьому матеріалі ми розповіли, що ж сталося в країні у ніч проти 29 січня.

02:05 На Хмельниччині відключення світла можуть стати довшими. Енергетики зазначають, що максимальна тривалість перерви у подачі електропостачання не перевищуватиме 6 годин. Крім того, споживачів області поділили на 6 груп.

00:55 Тим часом на військових об'єктах в Ірані також пролунали потужні вибухи. Відомо, що країну атакували дронами. Спочатку було гучно в місті Ісфахан. За наявною інформацією, БпЛА атакували один з центрів виробництва боєприпасів при Міноборони країни.

00:24 Стало відомо, що до Іловайська завітала вечірня "бавовна". Як повідомляли у місцевих телеграм-каналах, неподалік залізниці лунали потужні вибухи. РосЗМІ традиційно розповідали, що "втрат нема", як і причин для паніки. Водночас зазначали, що ЗСУ буцімто випустили 7 ракет з РСЗВ HIMARS.