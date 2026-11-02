Продали 340 дронів на 15 мільйонів: деталі масштабної оборудки з БпЛА у ЗСУ

У квітні 2026 року ДБР викрило командира взводу 28-ї ОМБр на Харківщині, який продав понад 340 бойових дронів. Збитки від розкрадання БпЛА програми "Армія дронів" перевищили 15 мільйонів гривень.

Розслідувачі з NGL Media з'ясували, що підозрюваним є 31-річний молодший лейтенант Андрій Сокол, призначений на посаду в жовтні 2024 року. В ефірі 24 Каналу журналістка Катерина Родак зазначила, що нелегальний збут тривав місяцями та перетворився на налагоджену систему.

Як працювала схема списання техніки

За даними слідства, посадовець збував дрони, придбані коштом держави та за донати українців. Перший тривожний сигнал з'явився ще восени 2025 року, коли волонтер виявив і придбав БпЛА з маркуванням "Армія дронів" через анонімне оголошення на платформі продажів.

Оборудка не могла існувати без залучення сторонніх осіб, переконані розслідувачі. На рівні командування підрозділу було просто оформлювати надходження безпілотників, а пізніше фіктивно списувати їх як втрачені під час виконання завдань.

Одна людина, навіть на рівні командира, не може цим займатися стільки часу в таких масштабах, щоб ніхто не помітив. Там точно не одна і не дві людини були задіяні, тому що в армії існує документування кожного кроку. Люди на складах і ті, хто мав би використовувати ці дрони, не могли цього не помічати,

– наголосила Катерина Родак.

Катерина Родак про деталі справи екскомандира та схему списання FPV-дронів: відео

Реакція родичів та свідчення побратима

Правоохоронці вже встановили співучасника офіцера, який пішов на угоду зі слідством. Водночас рідні підозрюваного не вбачають у вчиненому нічого кримінального.

Коли я телефонувала до рідних цього командира, від однієї людини почула: "А що тут такого? Багато хто подібним займається. 10 дронів поставили, а один розібрали на запчастини і продали. Чого ви причепилися саме до нас?". Тобто у людей навіть не виникає питань до себе,

– поділилася розслідувачка.

Після оприлюднення розслідування військові з інших підрозділів також почали повідомляти про схожі махінації з майном. Найбільшою перешкодою у боротьбі зі злочинами залишається тривалий судовий процес і відчуття безкарності серед порушників.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2026 року силовики викрили іншу масштабну схему нелегального збуту БпЛА у восьми областях.