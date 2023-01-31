Bradley від США вже їдуть в Україну, Байден про F-16: хронологія 342 дня війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває 342 дні. Сили оборони дають ворогу відсіч відстоюючи незалежність нашої держави на усіх напрямках фронту.

Головне про ситуацію на полі бою та дипломатичному фронті станом на 31 січня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Путін повторює долю Гітлера, тому йтиме до кінця, поки свої ж не усунуть, – політолог

2:03 Транспортне командування армії США заявило, що партію бойових машин Bradley вже відправили в Україну. Вантаж з понад 60 американськими БМП, вже в дорозі.

1:23 ЗМІ припускають, що Джо Байден, відповідаючи про питання щодо винищувачів F-16, міг його не розчути. Адже довкола був гамір.

Відповідь Байдена про винищувачі: відео

Відомо, що журналістка "Голосу Америки" Юлія Ярмоленко запитала президента США, чи нададуть Україні винищувачі F-16. Американський лідер відповів "ні".

00:44 Politico пише, що генсек НАТО Єнс Столтенберг може залишитись на своїй посаді ще на рік через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія. В Альянсі вважають кадрові зміни зараз ризикованими.

За даними одного з високопоставлених дипломатів НАТО, сам Столтенберг хоче залишитись на посаді. Варто зауважити, що його термін його повноважень вже продовжували у березні 2022 року після повномасштабного нападу Росії.