США надішлють Україні наземні бомби з радіусом дії 150 кілометрів: хронологія 345 дня війни

Українські захисники вже 345 днів відбивають атаки російських окупантів. Найбільш запеклі бої наразі йдуть на Донбасі.

Інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу, 24 Канал зібрав далі в матеріалі.

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03:07 Глава держави відповів на петицію за ветування закону про посилення відповідальності для військових. Зеленський зазначив, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.

У військовому керівництві переконані, що цей закон дозволить уникнути необґрунтованих втрат особового складу. Також президент закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

02:38 Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Президент зазначив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново зробити це. Однак, Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

01:25 Аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький розповів, що українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot. Уже за декілька тижнів наші захисники завершать тренування.

00:41 США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів Росії. Їх можуть направити Україні. Йдеться про 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву. Як повідомили у ЗМІ, 2 лютого окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати ці кошти.

00:06 США надішлють Україні наземні бомби з радіусом дії 150 кілометрів. Вони увійдуть у новий пакет допомоги, який планують оголосили 3 лютого. Про це повідомило Financial Times.