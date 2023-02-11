На Хмельницькій АЕС зупинили енергоблок, "бавовна" на Луганщині: хронологія 353 дня війни

Російські загарбники продовжують спроби наступу на лінії фронту. Українські захисники з усіх сил протистоять окупантам.

Про найголовніші події, які відбуваються 11 лютого – читайте у матеріалі 24 Каналу.

06:30 В ISW вважають, що проліт російських ракет над Румунією не мав на меті спричинити ескалацію. Аналітики упевненні, що Путін не готовий на ризик. Тож він усіляко уникатиме прямого конфлікту з НАТО.

05:26 Владімір Путін може оголосити "священну та народну війну" та призве росіян на фронт чи "до станку", аби виготовляти зброю, вважає політолог Ігор Рейтерович.

04:23 Політолог Андрій Віргінський, після порушення повітряного простору Румунії російськими ракетами, вважає, що посилення систем протиповітряної оборони потрібно не лише Україні, а й всім тим країнам, які межують з нами. А ось реакція Румунії та НАТО на інцидент з російськими ракетами є цілком прогнозованою.

03:40 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ продовжують дошкуляти окупантам на окупованій території Луганщини так нещодавно була пошкоджена розподільча шафа на залізничній колії, яка на тиждень вивела з ладу можливість перекидання особового складу чи боєкомплекту залізницею. Це значно сповільнить перекидання особового складу та техніки.

02:56 Міноборони США збило невідомий літальний об'єкт над водами Аляски. Він рухався на висоті, яка створювала потенційну загрозу для цивільних літаків.

02:18 Нідерланди не передаватимуть Україні 18 бойових танків Leopard 2A6, які країна орендує у Німеччини. Про це заявила міністр оборони Карін Гільдур Оллонґрен. Мовляв, ці танки "не передбачаються для доставки".

01:37 Російські обстріли енергетичної інфраструктури України 10 лютого спричинили нестабільність в електромережі. Через це довелось зупинити один з енергоблоків Хмельницької АЕС.

00:55 Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС передав списки побажань щодо зброї, яка потрібна Україні. Запити були пристосовані до відповідних військових запасів країн-членів ЄС.