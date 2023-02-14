У Москві спалахнула пожежа, українські воїни збили Су-24М та Су-25: хронологія 356 дня війни

Російські окупанти продовжують спроби наступу на лінії фронту. Українські захисники потужно протистоять ворогу.

Про найголовніші події, які відбуваються 14 лютого, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:06 У Генштабі ЗСУ повідомили актуальну інформацію станом на ранок 14 лютого. Зокрема:

упродовж минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з РСЗВ;

загроза завдання російських ударів залишається високою по всій території України;

окупанти зосереджують зусилля на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках;

ЗСУ вживають додаткових заходів для посилення оборони;

за минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар'їнка і Побєда на Донеччині;

на білоруських полігонах тривають заходи бойової підготовки російських військ;

через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов'язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер тощо;

аби мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі;

у Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізації стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", який є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз'яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб;

упродовж минулої доби українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25;

підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів окупантів.

04:47 Нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські військові літаки. Як зазначили у Міноборони, вони наблизилися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда. Після ідентифікації виявилося, що це російські літаки Іл-20М Кут-А та Су-27. Нідерландські F-35 супроводжували стрій на відстані та передали супровід партнерам по НАТО.

02:52 Російські телеграм-канали пишуть про те, що нібито 21 чи 24 лютого має відбутися "щось страшне". Радник керівника ОП Сергій Лещенко спростував ворожі фейки та наголосив, що це ще один інформаційно-пропагандистської операції, аби вплинути на маси та свідомість українців.

02:16 Охоронець посольства Великої Британії у Берліні понад три роки збирав вкрай секретну інформацію, зокрема таємне урядове листування прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Під час обшуку у будинку Девіда Сміта в Потсдамі, Німеччина, виявили флешку з кількома фотографіями співробітників посольства та дипломатичних паспортів.

У листопаді 2020 року Сміт відправив лист, який містив "вкрай конфіденційну інформацію про посольство Великої Британії та тих, хто працював у ньому", генерал-майору Сергію Чухрову, російському військовому аташе в Берліні. Сміт визнав себе винним за вісьмома звинуваченнями. Він збирав інформацію з березня 2018 року до свого арешту в серпні 2021 року.

00:55 У Москві на вулиці Декабристів спалахнула масштабна пожежа. Зайнявся автосервіс біля одного з НДІ Роскосмосу. Повідомляють, що на місці займання було чути вибухи. Це вибухають каністри з паливом. Площа пожежі 1500 квадратних метрів.

Працівники МНС витягнути з помешкання трьох людей. На другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох осіб. Інформація про загиблих не надходила.

00:05 Над Бахмутом підбили ворожий Су-24, з якого раніше ватажок "вагнерівців" Пригожин викликав Володимира Зеленського на повітряну дуель.