Нічна атака дронами-камікадзе, вибухи у Хмельницькому: хронологія 369 дня війни

Україна продовжує давати опір Росії у повномасштабній війні. Наші воїни відбивають ворожі атаки, а дипломати роблять усе для того, аби посилити міжнародну підтримку нашої держави.

Яка ситуація на фронті, в тилу та на міжнародній арені 27 лютого – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До речі День кримського спротиву, вибухи на "Мачулищах": хронологія 368 дня війни

Сергій Братчук попередив, що нічні тривоги по областях нагадують схему росіян, коли перед ракетними ударами вони спочатку запускають дрони для виявлення ППО і подальшого координування ракет. Тому він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що У Росії залишилося не так багато військової техніки. За його словами, багато танків Росія зняла з консервації, які стояли там по 30 – 50 років. Але їх ще є багато – декілька тисяч.Російські військові у ніч проти 27 лютого атакували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що під час цього у Хмельницькому пролунали вибухи. Деталі поки невідомі.Володимир Зеленський запровадив санкції проти членів МОК від Росії та причетних до ПВК "Вагнера".Повідомляли про роботу ППО у Київській області. Зокрема, вибухи чули у Броварському та Бориспільському районах. Попередньо, там збили ворожі дрони.По всій Україні почала лунати повітряна тривога. Згодом стало відомо про роботу ППО над Чернігівщиною. В ОК "Північ" повідомили, що вдалося збити ще один іранський дрон-камікадзе "Шахід". Також пізніше підтвердили роботу ППО на Чернігівщині – вдалося збити ще один "Шахід".