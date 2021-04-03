Уже на 4 дільницях на Прикарпатті визнали недійсними результати голосування

Окружна виборча комісія №87 визнала недійсним голосування на четвертій дільниці на Івано-Франківщині. На трьох попередніх дільницях при підрахунку голосів лідирував Олександр Шевченко.
Джерело:ОПОРА
На засідання ОВК 3 квітня продовжили повторний підрахунок бюлетенів на 20 дільницях. З них 19 на перерахунок бюлетені відправили за рішенням комісії і 1 – за рішенням суду через позов кандидата Василя Вірастюка.
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На яких дільницях підрахунок визнали недійсним
- Дільниця №261030 у селі Микуличин. Тут на сто голосів помилилися при підрахунку голосів. Крім того, комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно внесли 30 людей.
- Дільниця №261027 у місті Яремче. Там комісія визнала недійсними результати голосування через відсутність печаток на контрольних листах у великих урнах.
- Дільниця №260025 у селі Манява. При перерахунку тут "загубили" 46 бюлетенів.
- Дільниця №260028 у селі Монастирчанах. Тут виявили розбіжність у голосах. А на перерахунок пакет із бюлетенями звідси відправляли через мікротріщину. Голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому.
За даними руху ЧЕСНО, на усіх цих чотирьох дільницях більшість голосів належала Олександру Шевченку, Василь Вірастюк йшов другим.
Підрахунок голосів: дані з ЦВК
- За даними сайту Центральної виборчої комісії, станом на 16:00 3 квітня підрахували вже 93,16% електронних протоколів.
- Лідирує Вірастюк – 31,27% голосів, на другому місці Шевченко – 29,73%, на третьому – Кошулинський з 28,89% голосів виборців.