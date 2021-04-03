Уже на 4 дільницях на Прикарпатті визнали недійсними результати голосування

Окружна виборча комісія №87 визнала недійсним голосування на четвертій дільниці на Івано-Франківщині. На трьох попередніх дільницях при підрахунку голосів лідирував Олександр Шевченко.

На засідання ОВК 3 квітня продовжили повторний підрахунок бюлетенів на 20 дільницях. З них 19 на перерахунок бюлетені відправили за рішенням комісії і 1 – за рішенням суду через позов кандидата Василя Вірастюка.

До теми Мажоритарка – велика спокуса: що відбувається з підрахунком голосів на Франківщині

На яких дільницях підрахунок визнали недійсним

Дільниця №261030 у селі Микуличин. Тут на сто голосів помилилися при підрахунку голосів . Крім того, комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно внесли 30 людей .

Тут на сто голосів . Крім того, комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців . Дільниця №261027 у місті Яремче. Там комісія визнала недійсними результати голосування через відсутність печаток на контрольних листах у великих урнах.

Дільниця №260025 у селі Манява. При перерахунку тут "загубили" 46 бюлетенів.

Дільниця №260028 у селі Монастирчанах. Тут виявили розбіжність у голосах. А на перерахунок пакет із бюлетенями звідси відправляли через мікротріщину. Голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому.

За даними руху ЧЕСНО, на усіх цих чотирьох дільницях більшість голосів належала Олександру Шевченку, Василь Вірастюк йшов другим.

Підрахунок голосів: дані з ЦВК