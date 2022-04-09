4 командири та один лейтенант: у ЗСУ показали свіжу "порцію" ліквідованих окупантів
9 квітня 2022 , 20:49Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Хоробрі українські воїни продовжують знищувати російських окупантів. Ворог зазнає втрат як в особовому складі, так і в командуванні.
Збройні Сили України поповнили список "хороших" росіян. 5 командирів окупантів вирушили на концерт Кобзона після зустрічі з нашими героями.
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Ліквідовані окупанти
ЗСУ вдалося ліквідувати 5 російських командирів:
- підполковник Дінар Хаметов з Татарстана, командир артилерійського реактивного дивізіону;
- майор Денис Ягідар, командир парашутно-десантного батальйону 31-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади;
- старший лейтенант Дмитро Зайцев, командир мотострілецької роти;
- старший лейтенант Мунко Доржиєв, командир взводу управління ДСАДн;
- лейтенант Росгвардії Максим Кінцев.
Фото ліквідованих окупантів:
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