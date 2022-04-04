4 квітня українців продовжать евакуйовувати: де заплановані гумкоридори

В Україні 4 квітня продовжать евакуацію мирного населення з гарячих точок. Гуманітарні коридори заплановані у Луганській і Донецькій областях.

Про гуманітарні коридори на 4 квітня для українців, які хочуть залишити небезпечні через війну населені пункти, у своєму відеозверненні розповіла міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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Гумкоридори на Донеччині

Сьогодні (4 квітня – 24 канал) працюватиме гуманітарний коридор із Маріуполя до Запоріжжя,

– заявила Верещук.

Вона уточнила, що маршрут працюватиме для приватного транспорту.

Для евакуації людей 15 автобусів вже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.

Міністерка додала, що делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом із 7 автобусами.

Зелені коридори на Луганщині

Також людей вивозитимуть з таких міст Луганської області:

Сєвєродонецьк,

Попасна,

Лисичанськ,

Рубіжне,

та села Нижнє.

Ірина Верещук наголосила, що окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині.

Звернення Верещук про гумкоридори на 4 квітня: дивіться відео