4 мільйони гривень та позашляховик за кадрові питання: судитимуть президента НААН України

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо президента Національної академії аграрних наук України. Його звинувачують в отриманні хабаря. Слідчі встановили, що він використовував службове становище та вимагав 4 мільйони гривень і позашляховик.

За 4 мільйони гривень президент НААН обіцяв залишити на посаді керівника держпідприємства, яке входить до структури академії. Також він мав не перешкоджати його господарській діяльності.

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Правоохоронці встановили, що чиновник таки отримав хабар – позашляховик. Це сприяло тому, що він призначив на посаду директора іншого держпідприємства зі структури НААН, а також не заважав йому укладати договори щодо господарської діяльності.

Що загрожує обвинувачуваному

Довідка. За інформацією сайту Національної академії аграрних наук України президентом інституції є Ярослав Гадзало.

Також за позашляховик президент НААН планував внести наперед визначену особу до списку претендентів на вакансію академіків і членів-кореспондентів НААН України. Крім того, він мав передати інформацію про це на розгляд до Президії академії наук.

Розслідування проводили Головне слідче управління та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Підозрюваному загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за частинами 3 та 4 статті 368 Кримінального Кодексу України.

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