4 російські ракети рухають у бік Заходу: на Вінниччині та Івано-Франківщині вже вибухи

Чотири російські ракети рухаються в напрямку Заходу України. Попередньо відомо, що це вже третя хвиля пусків ворога.

За даними глави ОВА, варто перебувати в укриттях. Адже ЗМІ писали про роботу ППО у Вінницькій області.

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Що відомо про ракети в сторону Заходу

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що зафіксували хвилю ракет в повітряному просторі України.

4 ракети рухаються на захід країни! Перебувайте в укриттях!

– заявив посадовець.

Він закликав людей берегти себе та близьких. Адже у Вінницькій області орієнтовно о 10:29 повідомили про вибухи. Ймовірно, спрацювала ППО.

Вибухи також пролунали на території Івано-Франківської області. Звуки вибухів було чутно в Хмельницькому орієнтовно о 10:40.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив вибухи в місті та заявив, що деталі повідомить згодом.

Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами,

– пояснив мер Хмельницького.