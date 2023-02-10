4 російські ракети рухають у бік Заходу: на Вінниччині та Івано-Франківщині вже вибухи
Джерело:Сергій Гамалій
Чотири російські ракети рухаються в напрямку Заходу України. Попередньо відомо, що це вже третя хвиля пусків ворога.
За даними глави ОВА, варто перебувати в укриттях. Адже ЗМІ писали про роботу ППО у Вінницькій області.
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Що відомо про ракети в сторону Заходу
Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що зафіксували хвилю ракет в повітряному просторі України.
4 ракети рухаються на захід країни! Перебувайте в укриттях!
– заявив посадовець.
Він закликав людей берегти себе та близьких. Адже у Вінницькій області орієнтовно о 10:29 повідомили про вибухи. Ймовірно, спрацювала ППО.
Вибухи також пролунали на території Івано-Франківської області. Звуки вибухів було чутно в Хмельницькому орієнтовно о 10:40.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив вибухи в місті та заявив, що деталі повідомить згодом.
Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами,
– пояснив мер Хмельницького.