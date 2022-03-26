4 тисячі людей в безпеці, – Верещук розповіла про евакуацію маріупольців

З українських міст, де ведуться бойові дії, евакуювали частину людей. Зокрема, вдалося це зробити і з оточеного окупантами Маріуполя. Тепер тисячі мешканців – в безпеці.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

До теми В Україні спрацювали всі 10 гуманітарних коридорів, – Верещук

За її словами, з Маріуполя до Запоріжжя на власному авто виїхали на сьогодні 331 людина.

Сьогодні нам нарешті вдалося довезти до Запоріжжя маріупольців, яких 25 березня евакуювали з Бердянська. Всі 4 тисячі людей зараз вже в безпеці,

– заявила Верещук.

У автобусній колоні було 48 автобусів, які надали такі міста: Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький.

Ірина Верещук додала, що через блокування автобусів у Василівці не моги проїхати маріупольці на приватному транспорті. "Сподіваюся, що зранку 27 березня вони зможуть дістатися до Запоріжжя", – сказала вона.

Міністерка також нагадала, що маріупольці можуть безкоштовно дозаправити авто у Бердянську. Для отримання необхідної допомоги у Бердянську працює гуманітарний штаб за контактом – 0975515917 і 0504397529.

Завтра, 27 березня, українська влада буде знову домовлятися про відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя в Запоріжжя.

Брифінг Ірини Верещук за 26 березня:

До слова, у Маріуполі російські окупанти насильно вивезли у невідомому напрямку лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, а також людей, які там ховалися від обстрілів.