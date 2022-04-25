40 міністрів оборони зберуться в Німеччині 26 квітня: говоритимуть про захист України

Велика зустріч міністрів оборонів з 40 країн світу відбудеться 26 квітня в Німеччини. Ключовим питанням буде захист України від російської агресії, а також оборона демократії у Східній Європі.

Про це повідомив під час звернення 25 квітня президент Володимир Зеленський. Він розповів про деталі зустрічі з головою Держдепу Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном в Києві.

Більше тут Росія привітала нас з Великоднем ракетними ударами, – Зеленський звернувся до українців

Зі США узгодили подальші кроки для зміцнення ЗСУ

Міністерська зустріч була одним з кроків, про які говорив Зеленський з Остіном та Блінкеном. Також з представниками США узгодили пріоритетні потреби української армії та кроки для зміцнення ЗСУ.

Наші переговори з ними були достатньо довгими – понад три години – і змістовними. Обнадійливими і, що важливо, результативними,

– сказав Зеленський.

Глава України подякував за підтримку всім американцям, а також особисто президенту Байдену. Зеленський наголосив, що це реальні речі, які посилюють не лише нашу державу, а й демократію в цілому.

З головою Пентагону та Держдепу обговорили санкції проти Москви

З головою Пентагону та Держдепу США також обговорили санкції проти Росії. Зокрема, американським представникам передали План Макфола – Єрмака щодо посилення каральних обмежень.

Дивіться звернення президента Зеленського: