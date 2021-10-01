40 тисяч доларів за життя конкурента: на Херсонщині запобігли замовному вбивству фермера

Співробітники СБУ запобігли замовному вбивству фермера в Херсонській області. У ході спецоперації затримали організатора, який обіцяв 40 тисяч доларів за виконання "завдання".

Згідно з даними слідства, чоловік хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Це мало посилити його власні позиції у регіоні.

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Утім, виконавець замовного вбивства, усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинного наміру замовника, повідомив про це СБУ,

– зазначили у Службі безпеки

Своєю чергою в Офісі генпрокурора поінформували, що у ході документування злочинної діяльності, правоохоронці імітували зникнення "жертви".

Замовник, вважаючи що підприємця вбито, під час зустрічі передав виконавцеві частину оплати – 9 тисяч доларів. Після цього його затримали.

Наразі зловмиснику готують повідомлення про підозру та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Окрім цього, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

На Херсонщині запобігли замовному вбивству фермера / Фото СБУ



У Херсонській області запобігли замовному вбивству фермера: дивіться відео