Збирають не на парад: чому в Росії немає шансів поповнити армію контрактниками

Кремль збирається набрати на війну ще 400 тисяч добровольців-контрактників. Малоймовірно, що їм вдасться це зробити, адже люди точно собі ставитимуть одне цікаве питання.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Інформацію про плани Росії набрати ще 400 тисяч добровольців нещодавно подали представники британської розвідки.

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Який "цикл життя" російського контрактника

Як вважає Тизенгаузен, потенційна нова "партія" контрактників буде ще менше вмотивована, ніж попередні хвилі добровольців та мобілізованих. Адже у них виникне логічне питання – а куди ділися усі попередники?

Вони ж прекрасно зрозуміють. А навіщо набирати ще 400 тисяч? Бо ті 350 тисяч, яких мобілізували, вже закінчуються. І це ж не буде якийсь парад до перемоги. Ними просто затикатимуть діри на фронті, де їх нещадно знищуватимуть,

– зазначив Тизенгаузен.

До того всього Україна продовжує отримувати сучасну західну зброю, яка допоможе ще ефективніше боротися проти окупантів.

Тизенгаузен припустив, чи зможе Росія набрати 400 тисяч контрактників: дивіться відео

Тизенгаузен наголосив, що "цикл життя" російського контрактника в Україні насправді дуже короткий. Спершу вони ставлять підпис, потім отримують гроші, якщо пощастить, за 1 – 2 місяці і повертаються додому в гробі. Або ж їдуть у свої рідні краї каліками, які зовсім не потрібні своїй державі.

Простий алгоритм. Ось такий цикл життя контрактника, який піде в цю хвилю. Сумніваюся, що вони зможуть стільки призвати. Їх потрібно нагодувати, одягнути, навчити. Ще ж офіцери їм потрібні. А звідки їх стільки взяти?

– стверджує Тизенгаузен.

Росія хоче ще 400 тисяч контрактників: коротко