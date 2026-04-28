Мінус буксир і суховантаж: дрони успішно відпрацювали по ворожих цілях

Дрони 422-го полку уразили ворожий буксир і суховантаж на тимчасово окупованій території. Військові не уточнюють деталей операції та де саме їм вдалося вистежити і уразити ці судна.

Подробиці нічної атаки українських БпЛА повідомляє підрозділ у власних соцмережах. Що відомо про атаку на російські судна? Вночі у вівторок, 28 квітня, 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe" уразив ворожі цілі.Так, вдалося знешкодити два судна країни-агресора. Ці кораблі використовувалися росіянами для незаконних морських перевезень. Підрозділ заявив, що суховантаж в результаті удару дронів отримав пошкодження, а от буксир ремонту не підлягає. Велика баржа-сухогруз пошкоджена, морський буксир знищено. Погрузка – розгрузка не відбулася,

– написав 422 підрозділ у власних соцмережах. Що відомо про атаки по російських цілях? Майже 200 безпілотників атакували Росію у вівторок, 28 квітня. Внаслідок ударів виникла пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе. НПЗ у Туапсе уражено вже втретє за місяць. Цей завод є ключовим для забезпечення російської армії та експортує до 90% нафти, модернізований у 2013 році, здатний переробляти до 12 мільйонів тонн нафти щороку.

Супутникові знімки демонструють, що нафтова пляма від Туапсе розширилась. До слова, в мережі вказують, що вона наближається до палацу Путіна в Геленджику.