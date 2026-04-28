28 квітня, 15:48
Мінус буксир і суховантаж: дрони успішно відпрацювали по ворожих цілях

Данило Жоров
Основні тези
  • Дрони 422-го полку уразили ворожий буксир і суховантаж на тимчасово окупованій території.
  • Суховантаж отримав пошкодження, а буксир ремонту не підлягає.
Дрони 422-го полку уразили ворожий буксир і суховантаж на тимчасово окупованій території. Військові не уточнюють деталей операції та де саме їм вдалося вистежити і уразити ці судна.

Подробиці нічної атаки українських БпЛА повідомляє підрозділ у власних соцмережах.

Що відомо про атаку на російські судна?

Вночі у вівторок, 28 квітня, 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe" уразив ворожі цілі.Так, вдалося  знешкодити два судна країни-агресора.

Ці кораблі використовувалися росіянами для незаконних морських перевезень. Підрозділ заявив, що суховантаж в результаті удару дронів отримав пошкодження, а от буксир ремонту не підлягає.

Велика баржа-сухогруз пошкоджена, морський буксир знищено. Погрузка – розгрузка не відбулася, 
– написав 422 підрозділ у власних соцмережах.

Що відомо про атаки по російських цілях?

Майже 200 безпілотників атакували Росію у вівторок, 28 квітня. Внаслідок ударів виникла пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе. 

