Росія знову атакувала Україну, ЗСУ у Мар'їнці відбили численні атаки: хронологія 449 дня війни

Станом на 18 травня в Україні триває вже 449 день повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія. Українські воїни-титани вже роблять перші кроки зі звільнення територій на Сході.

24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.

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Окупанти вночі також атакували Одещину. За словами радника ОВА Сергія Братчука, більшість ракет над морем вдалося збити силам ППО. Однак загарбники поцілили в один промисловий об'єкт. На жаль, внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє – отримли поранення.

06:40 Речник ДСНС України Олександр Хорунжий розповів, що у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети впали на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього розпочалась пожежа, але станом на 6:00 рятувальники її вже загасили. У Деснянському районі теж зафіксували падіння уламків в 2 місцях.

У Київській області уламки ракети впали на приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та загорянь. Водночас у Житомирській області внаслідок падіння уламків один приватний будинок повністю знищений, ще один – частково пошкоджений.

06:10 Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – там відбулись 36 бойових зіткнень.

Наша авіація за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

1 пункт управління,

6 районів зосередження живої сили,

2 склади боєприпасів,

2 склади пально-мастильних матеріалів,

1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції,

2 засоби протиповітряної оборони,

2 важливі цілі противника.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що цього разу ворог для атаки на столицю використав літаки стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160. З них з Каспійського моря запустили, ймовірно, крилаті ракети типу Х-101/Х-555. На щастя, всі ворожі цілі у повітряному просторі над столицею не лише виявили, а й знищили.В Дарницькому та Дніпровському районах пролунали кілька вибухів. Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі, внаслідок чого загорілась нежитлова будівля. Усі служби прямують на місце події. Інформація про постраждалих уточнюється.У Полтавській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській областях та у Києві чули вибухи.За даними ISW, українські воїни протягом доби відбили численні російські наземні атаки в Мар'їнці.У всіх областях України пролунала повітряна тривога.У мережі з'явилися нові супутникові знімки українського Бахмута. Лише за один рік загарбники перетворили квітучий населений пункт у місто-привид, де немає наразі жодної ознаки життя.

Український Бахмут у травні 2023 року / Фото Maxar

На Бахмутському напрямку загинув ветеран армії Сполучених Штатів – Ніколас Меймер. Йому було лише 45 років.Командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео з полоненим вагнерівцем. Найманець розповів, що його підрозділ кинули у м'ясорубку. Товариші по зброї залишили пораненого вагнерівця помирати.

Дивіться відео допиту полоненого вагнерівця