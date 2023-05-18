Росія знову атакувала Україну, ЗСУ у Мар'їнці відбили численні атаки: хронологія 449 дня війни
Станом на 18 травня в Україні триває вже 449 день повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія. Українські воїни-титани вже роблять перші кроки зі звільнення територій на Сході.
24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.
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06:40 Речник ДСНС України Олександр Хорунжий розповів, що у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети впали на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього розпочалась пожежа, але станом на 6:00 рятувальники її вже загасили. У Деснянському районі теж зафіксували падіння уламків в 2 місцях.
У Київській області уламки ракети впали на приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих та загорянь. Водночас у Житомирській області внаслідок падіння уламків один приватний будинок повністю знищений, ще один – частково пошкоджений.
06:10 Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – там відбулись 36 бойових зіткнень.
Наша авіація за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 1 пункт управління,
- 6 районів зосередження живої сили,
- 2 склади боєприпасів,
- 2 склади пально-мастильних матеріалів,
- 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції,
- 2 засоби протиповітряної оборони,
- 2 важливі цілі противника.
Український Бахмут у травні 2023 року / Фото Maxar
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