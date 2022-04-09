Деталі зустрічі Борреля і Шмигаля, обстріли 3 областей: основне за 45 день війни

В Україні станом на 9 квітня триває 45 день війни. Українські герої знищують ворога й крок за кроком звільняють українські міста й села.

Ще один день наближає Україну до перемоги. Про головні події війни за 9 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

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07:12 Зведення Генштабу ЗСУ станом на 06:00:

окремі підрозділи армії Росії досі залишаються в Білорусі, десантників перекидають у Воронезьку область,

також окупанти перекидають танкову дивізію з Сіверського напрямку на Донбас,

у Бєлгородській області розгорнули польові табори для військ, які перекинули з інших напрямків,

російська артилерія обстріляла села в Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.

06:29 Українські вчергове захисники відбили у ворога техніку.



Воїни захопили техніку окупантів / Фото Дмитра Живицького

06:18 Військові журналісти показали наслідки "русского міра" у Чугуєві. Поруйновані житла, вирви від авіабомб і перелякані люди. Все це принесли з собою російські загарбники.

У що росіяни перетворили Чугуїв: дивіться відео

06:17 У Міноборони розповіли про втрату у лавах українських захисників. Ще у березні загинув пілот 40-ої бригади тактичної авіації майор Олександр Бринжала. Він мужньо боронив столицю та загинув смертю хоробрих у бою проти 12 ворожих літаків.



Від рук окупантів загинув український пілот / Фото Міноборони

06:11 Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що про кількість жертв окупантів на Київщині можна буде говорити за кілька тижнів.

06:09 Глава Пентагону США Ллойд Остін вважає, що війна Росії проти України перейшла в наступну фазу. В ній російський диктатор Володимир Путін відмовиться від ідеї захопити Київ. Натомість зосередиться на тому, щоб окупувати Схід та Південь України.

04:54 Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Зокрема, вони планують наступ на Харків. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна потребує насправді серйозної підтримки для боротьби з ворогами.

03:58 Олаф Шольц розповів, що він та Еммануель Макрон телефонують Путіну, щоб розповісти правду про війну, яку той почав проти України. Політики припускають, що оточення не каже главі Кремля правди.

03:11 Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального рахунку для України. Туди спрямовуватимуть гроші країн-донорів, зокрема Канади.

03:04 Американські ЗМІ з посиланням на слова високопосадовця оборони США пишуть, що російські окупанти зазнають нищівних втрат в Україні. Аби підсилити свої підрозділи, країна-терористка хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів.

02:05 У командуванні Повітряних сил збройних Сил України повідомили, що за минулу добу зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, безпілотник.та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота ворога.

01:10 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ембарго на російську нафту на підході. Прем'єр пояснив: щодо припинення транспортування газу продовжують працювати.

Він обговорив з Боррелем та фон дер Ляєн низку важливих питань. Серед них:

план відновлення України;

створення єдиного платіжного простору;

створення єдиного простору для роумінгу.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі намагатимуться працювати якомога швидше для того, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв. Там також обіцяють й надалі постачати Україні всю необхідну зброю. Крім того, ЄС робитиме все, аби держава-агресорка відповіла за скоєне та була ізольована від міжнародної спільноти.

Брифінг Борреля та Шмигаля: дивіться відео

00:38 На війні загинув Тарас Бобанич – відомий громадський активіст, львів'янин з позивним "Тарас Хаммер". Боєць захищав Україну та загинув в боях на Ізюмському напрямку. З 2014 року боровся проти окупантів, був командиром 2-го окремого батальйону "Правого сектору".