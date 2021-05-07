46% українців позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність

До рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України позитивно ставляться 46% українців. Крім того, 62% опитаних вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

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Як українці ставляться до визнання УПА борцями за незалежність

46% – позитивно,

проти цього виступили 29% респондентів,

9% відповіли, що їм байдуже,

ще 16% не визначилися з відповіддю.

Переважно визнання воїнів УПА борцями за незалежність України підтримують жителі західних і центральних областей (80% і 47% відповідно). У південних та східних регіонах таких 20 – 25%.

Також у центральних, південних і східних областях є по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативне ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

Згідно з опитуванням, молодь більше схиляється до підтримки цього рішення.



Ставлення українців до визнання бійців УПА борцями за незалежність / Інфографіка фонду

Ставлення українців до дільності Сталіна для України

62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. Згідно з опитуванням, з цим погоджується більшість жителів у всіх регіонах: на Заході та в Центрі так вважають 78% і 69% громадян, на Півдні й в Центрі – по 45%.

вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча Згідно з опитуванням, з цим погоджується більшість жителів у всіх регіонах: на Заході та в Центрі так вважають 78% і 69% громадян, на Півдні й в Центрі – по 45%. переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів Сходу.

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