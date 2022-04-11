Знищені вертольоти ворога, розташування росіян на східному кордоні: основне за 47 день війни

В Україні станом на 11 квітня триває 47 день війни. Українські герої захищають кожен клаптик рідної землі. Крім того, військові Збройних Сил ліквідовують окупантів та їхню техніку.

Ще один день наближає Україну до перемоги. Про головні події війни за 11 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:42 Тільки за тиждень на Київщині знешкодили приблизно 11 тисяч боєприпасів. Це і міни, які не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки. Місцевих жителів поки просять не повертатися додому.

04:58 Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії в Україні 42 країни звернулися до Міжнародного суду в Гаазі. Причиною стали воєнні злочини російських військових.

03:37 В одній з братських могил у Бучі знайшли десятки жорстоко вбитих людей, зокрема поліцейського. За попередньою інформацією, правоохоронця застрелили. Окупанти вбили старшого лейтенанта, оперуповноваженого сектору розкриття злочинів Юрія Чабаха.



У братській могилі знайшли тіло поліцейського / Фото Андрія Нєбитова

02:51 Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що країни Заходу повинні звести до мінімуму всі контакти з Росією. Адже там ніколи не буде жодного цивілізаційного розвитку. А вся їхня культура зводиться до звірства військових у Бучі.

01:50 Журналісти "Схем" показали на супутникових знімках розташувань російських військ на східному кордоні. Одна з баз є у місті Валуйки, а друга – у селищі Солоті.



База біля Валуйків / Зображення "Радіо Свобода"​

01:26 Флот російських окупантів у Чорноморській операційній зоні стоїть на позиціях. Кораблі противника блокують порти.

00:57 Повітряні сили та Сухопутні війська Збройних Сил України знищили 11 цілей окупантів. Ворог втратив

один літак Су-34;

чотири вертольоти Мі-24та Ка-52;

три безпілотних літальних апаратів ОТР;

три крилаті ракети Х-59.

00:49 Міхеіл Саакашвілі повідомив, що на війні в Україні загинули 2 грузини – Давид Менабдішвілі, Ніка Шанава. Вони допомагали обороняти країну від російських загарбників.