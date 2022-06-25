48 російських крилатих ракет: в ОП відреагували на масові нічні обстріли України

Приблизно о 3 годині ночі у різних регіонах України пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські вбивці масовими обстрілами намагаються залякати українців.

Про це 25 червня написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що окупанти відповідатимуть за свої дії.

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"48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов'язково за все зло покарає", – написав Подоляк.

Потрібна зброя

За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, окупанти використовують територію Білорусі, щоб атакувати Україну. Вони стріляють навіть старими ракетами, які є неточними.

"Наше завдання – нарощувати потужність ЗСУ у відповідь на це. І ми в постійній комунікації з нашими союзниками стосовно зброї. Нам потрібна швидкість та кількість. Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось", – сказав Єрмак.

До речі Важку ніч пережила й Харківщина: через російські обстріли є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів

З усіх ракет 30 випустили по Житомирщині. Зробили це з території Білорусі. З них 10 збили сили протиповітряної оборони. В обласній військовій адміністрації, розповіли, один військовий загинув, а один отримав поранення. Військова інфраструктура зазнала незначних руйнувань.

По Львівщині з Чорного моря окупанти випустили 6 ракет по території Яворівського полігону. Дві з них збили. Через обстріл постраждали 4 людини. У Львівській ОВА зазначили, що одна з них перебуває у стані середньої важкості, двоє – легкої. Усіх госпіталізували. Також виникла пожежа, її погасили.

Загарбники вночі обстріляли Миколаїв. Вони випустили 5 ракет "Калібр", які мають меншу зону ураження, але завдають більших руйнувань. Інформації про постраждалих наразі немає, але пошкодили цивільну інфраструктуру.

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