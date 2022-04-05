5 квітня українців продовжать евакуйовувати: де заплановані гуманітарні коридори

5 квітня в Україні запрацюють 7 гуманітарних коридорів. Про це під час брифінгу розповіла міністерка Ірина Верещук.

Як зазначила у своєму брифінгу міністерка Ірина Верещук, 5 квітня в Україні запрацюють відразу 7 гуманітарних коридорів. Більшість із них – з Луганської області, передає 24 канал.

Читайте також 4 квітня з "гарячих точок" евакуювали понад 3,3 тисячі українців

Звідки евакуйовуватимуть людей 5 квітня

Маріуполь – Запоріжжя

Евакуація з міста Маріуполь здійснюватиметься на власному транспорті.

Ірина Верещук додала, що окупанти не дозволяють нікому в'їхати до Маріуполя. Останній наочний приклад – блокування делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш.

Бердянськ – Запоріжжя

З Бердянська також передбачається евакуація на власному транспорті. Крім того, з Мангуша до Бердянська вирушили 7 автобусів у супроводі Червоного Хреста. Вони мають вивезти людей до Запоріжжя.

Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають дозволу на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська,

– додала Ірина Верещук.

Токмак – Запоріжжя

З міста Запоріжжя о 10:00 відправлять автобуси для евакуації. Вони також перевезуть гуманітарну допомогу.

Евакуація до Бахмута

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце зборів: вулиця Первомайська, 42.

Гірське – Бахмут. Місце зборів: вулиця Гагаріна 13.

Російські найманці постійно порушують режим тиші. Тож українців, котрі намагаються евакуюватися з "гарячих точок", просять бути обережними.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 4 квітня – дивіться відео: