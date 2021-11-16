5 міст на кордоні України втратять газ у разі припинення транзиту, – оператор ГТС

У разі припинення транзиту російського газу на території України 5 міст біля кордону з Росією втратять газопостачання. Крім того, здатність Києва імпортувати газ з європейських країн значно обмежиться.

Наслідки запуску "Північного потоку-2" для України

Запуск газогону "Газпрому" в обхід України зменшував використання української ГТС для транзиту. Запуск "Північного потоку-2" може призвести до аналогічних наслідків. Тоді український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу.

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Через це 5 українських міст залишаться без газу. Водночас оператор ГТС не уточнив, які саме.

Нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу до України. Натомість Європа ймовірно втратить можливість користуватись українськими сховищами газу,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, у цих сховищах у 2020 році зберігалось близько 10 мільярдів кубометрів газу європейських компаній.

Оператор буде вимушений змінити режим роботи української ГТС з транзитного на обслуговування виключно внутрішніх маршрутів. Через це Україна візьме участь у розгляді заяви на сертифікацію Nord Stream 2. Бо це – "базова потреба захисту енергетичної безпеки нашої держави".

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