5 постраждалих, 2 – у лікарні, – Кличко про пожежу у висотці Києва через уламок ракети

У Святошинському районі снаряд росіян потрапив у двір біля 10-поверхівки. На щастя, жертв немає, однак 5 людей постраждали, 2 з них – у лікарні.

Міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, що російські загарбники продовжують обстрілювати Київ. На жаль, у результаті страждають як споруди, так і мирні жителі.

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Внаслідок потрапляння уламків снаряду в будинок постраждали люди

Ворог продовжує обстрілювати столицю. У Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком,

– зазначив Кличко.

Він додав, що у результаті там спалахнула пожежа, тому будинок пошкоджений. Крім того, згоріли автівки, які стояли у дворі.

На щастя, загиблих немає. Однак постраждали 5 людей, 2 з них – госпіталізували. На місці працюють медики та рятувальники.

Кличко побував на місці потрапляння у будинок уламків снаряду. Мер показав вирву, яка там утворилася.

Кличко показав наслідки потрапляння у будинок уламків снаряду росіян: дивіться відео