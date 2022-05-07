З 5 ракет збити вдалося 1: подробиці атаки росіян на Миколаїв 6 травня

Російські окупанти обстріляли Миколаїв. Цього разу збити вдалось тільки 1 ракету, натомість 4 – полетіли в міст.

На щастя, ракети влучили у залізничний міст, який вже був зруйнований. Про це розповіли у Оперативному командуванні "Південь" ввечері 6 травня.

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Вороги запустили по Миколаєву 5 ракет

Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, особливої активності не виявляв. Водночас здійснив 5 ракетних ударів та обстріл системами залпового вогню "Смерч",

– повідомило командування.

Відомо, що на Миколаївщині одну ракету знищили загороджувальним зенітним вогнем, а решта – вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту.

Окрім того, ворог намагався здійснити повітряну розвідку за допомогою безпілотника. Проте наші бійці традиційно збили ворожий "Орлан-10".

По Одещині випустили 3 ракети

На Одещині, вранці, (мовиться про 6 травня – 24 канал) в Білгород-Дністровському районі силами ППО ворожу ракету знешкоджено,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, окупанти атакували Одеську область ввечері 6 травня та випустили по ній 2 ракети. На щастя, люди не постраждали.

На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог продовжує обстріл

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти у ніч проти 6 травня у Південнобузькому напрямку активних бойових дій не проводили, проте вороги утримували зайняті рубежі, посилювали системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Обстрілювали позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Варто згадати, що 5 травня наші військові звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей.

Як минула доба 6 травня на Півдні України: основне

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що протягом доби 6 травня знищили 21 ворога.

Окрім того, окупанти втратили 7 одиниць техніки та "Орлан", а також 4 самохідних гаубиці, реактивну систему залпового вогню "Град" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", що ворог хотів застосувати на острові Зміїному.

Напередодні, 5 травня, ОК "Південь" розповіли, що Росія цинічно бреше, що нібито ЗСУ розмістили командний пункт в Одеській обласній лікарні. Це країна-окупант робить перш за все для того, щоб виправдати свої звірства проти мирного населення.

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