5 ударів Мі-8, шторм у Чорному морі, загроза Придністров'я: що відбувалося на Півдні 27 травня

На Півдні тривають бойові дії. Російські окупанти 27 травня здійснили 5 ударів гелікоптерами Мі-8 по позиціях українських захисників. Проте отримали гідну відсіч.

Бійці ЗСУ продовжують успішно нищити загарбників. В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні та успіхи наших захисників.

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Вороги атакували українські позиції гелікоптерами 5 разів

На Півдні тривають бойові дії на лінії зіткнення. Російські окупанти продовжують укріплювати свою оборону. Аби мати будівельні матеріали, загарбники запустили роботу цементних та бетонних заводів на Херсонщині. Також заради власної оборони вони зривають плити із доріг.

Окупанти підтягнули на Херсонщину ешелон з орієнтовно 30 одиниць 50-річних розконсервованих танків Т-62. Також вони стягнули в область автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню. Водночас 27 травня росіяни завдали 5 ударів гелікоптерами Мі-8 по позиціях українських військових.

Намагаючись ще раз атакувати наші позиції 3-ма гелікоптерами, ворог отримав гідну відсіч. Без зазначення способу ураження, варто зауважити, що атаку зірвано,

– зауважили в ОК "Південь".

Також під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною 2 ворожі ракети типу "повітря – повітря" самоліквідувалися. Їх росіяни випустили з літака Су-35. Його збив український винищувач Міг-29. Захисники зауважили, що кара небесна спіткала і літак, і ракети загарбників.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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Втрати ворога та ситуація у Придністров'ї

Захисники продовжують завдавати окупантам нищівних втрат. Лише на Півдні під час контратак вони знищили:

63 ворожих військових;

3 сучасні танки Т-72;

5 одиниць іншої броньованої техніки;

2️ одиниці автомобільної техніки;

реактивну систему залпового вогню "Град";

самохідну артустановку;

1 літак;

6 гелікоптерів.

У Чорному морі розпочався шторм, який змусив частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму. Проте 3 ракетні та 3 десантні кораблі продовжують блокувати судноплавство та загрожують ракетними ударами по українських містах.

Водночас ситуація у прикордонні з Придністров'ям – стабільна і контрольована. Там тривають контрдиверсійні заходи. Захисники забезпечують надійну охорону державного кордону.

Ситуацію в невизнаній республіці постійно контролюють. Керівництво Придністров'я наразі зосереджене лише на внутрішніх проблемах. Влада квазіреспубліки не здатна забезпечити виконання мобілізації для підтримки Росії

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