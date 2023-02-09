5 українців можуть перебувати під завалами у Туреччині, – МЗС

У Туреччині триває розбір завалів після серії жахливих землетрусів, що відбулися 6 лютого. У МЗС України кажуть, що під завалами можуть бути 5 українців.

Деталі повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко, передає 24 Канал.

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Ніколенко зазначив, що українські консули вже вирушили в зону стихійного лиха на Півдні Туреччини задля допомоги українцям. Дипломати везуть:

теплий одяг,

предмети першої необхідності,

ліки.

На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.

Маємо інформацію про ймовірне перебування 5 українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. 1 громадянка була госпіталізована. Загроз її життю немає,

– запевнив Ніколенко.

Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадяни не виходять на зв'язок, але наше МЗС працює, аби встановити їхнє місцеперебування.

Смертельний землетрус у Туреччині: головне

6 лютого потужний землетрус сколихнув південь Туреччини, а також Сирію. Стихія завдала серйозних руйнувань: багато будинків завалилися, інфраструктура зруйнована. Після цього в Туреччині ще кілька разів фіксували землетруси.

Станом на 7 ранку 9 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла щонайменше до 15 865 осіб. Кількість загиблих у Туреччині зараз становить 12 873.

Раніше двоє громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, виявилися живими. Їх врятували з-під завалів.

Вражає, але навіть після 60 годин пошуків рятувальники знаходять живих людей. До прикладу, 8 лютого мережу сколихнуло фото восьмирічного хлопчика, якого дивом вдалося врятувати з-під завалів. Він перебував там протягом 52 годин. А 9 лютого рятувальники дістали з-під завалів 61-річного чоловіка, який 65 годин перебував у кам'яній пастці.