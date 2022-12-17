Процес ускладнює негода: 50% Київщини – досі без світла

17 грудня 2022, 15:29
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Джерело:

Олексій Кулеба

У Київській області тривають екстренні відключення світла. Наразі близько 50% жителів залишаються без світла.

Відновлювальні роботи на Київщині після вчорашньої атаки росіян тривають. Про це повідомив очільник області Олексій Кулеба. 

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За його словами, ускладнюють процес погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі.

За рішенням "Укренерго" на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону наразі без світла,
– йдеться у повідомленні. 

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Коли Київ може повернутись до планових відключень світла

Начальник КМВА Сергій Попко розповів в ефірі телемарафону, що наразі зарано очікувати на планові відключення світла. Натомість в Києві вже повністю відновили водопостачання та частково теплопостачання.

Що стосується електроенергії – працюють графіки аварійного відключення, на жаль. Тому казати, коли ми перейдемо на планові графіки – поки зарано,
– зазначив він.

 

 

Коротко про останню ракетну атаку росіян на Київщину

  • Вчора, 16 грудня, російські окупанти випустили приблизно 40 російських ракет, з яких Повітряні сили ліквідували 37.
  • Згодом у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що Київ та область вчора витримали одну з найбільших ракетних атак з 24 лютого.
  • У Броварах уламки ракети впали на житловий будинок, завдавши ушкоджень будівлі. Натомість люди, на щастя, не постраждали. 
  • В Укренерго оголошували режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії. Їх було завершено увечері 16 грудня о 19:15.  
Автор: Анастасія Лукашевська