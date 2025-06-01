СБУ підтверджує ураження рідкісних ДРЛВ А-50 та бомбардувальників Ту-160

1 червня Україна провела унікальну операцію "Павутина", внаслідок якої було уражено значну кількість стратегічної авіації противника. СБУ підтвердила ураження рідкісних бортів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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СБУ уразила російські А-50 та Ту-160

Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації Росії. На них видно удари FPV-дронів по аеродромах "Оленья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Саме на цих авіабазах Росія розмістила літаки, з яких вона регулярно обстрілює Україну.

Серед уражених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю.

Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками,

– вказують у СБУ.

На опублікованому відео видно одразу два російські А-50 на аеродромі "Іваново". Кадри показують, як дрони прилітають прямо по основним обтічникам на даху фюзеляжу літаків – імпульсно-доплерівським антенам РЛС кругового огляду

Ураження російської авіації FPV-дронами: дивіться відео

До операції "Павутина" Росія мала у справному стані приблизно 10 – 12 з 19 Ту-160, 36 з 57 Ту-95, і близько 40 справних Ту-22М3 зі 100.

Стосовно літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, то, ймовірно, нині у росіян таких літаків залишилося лише 3 – 4.