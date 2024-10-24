50 метрів туалетного паперу і 300 грамів мила: в ГУР розповіли, як війська КНДР готують до війни
Джерело:ГУР
Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах вже прибули в зону бойових дій. Зокрема появу північнокорейських військових зафіксували в Курській області Росії.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Зазначається, що на злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія планує задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.
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Як та де навчають військових з Північної Кореї
Військових з КНДР готують на 5 військових полігонах, розташованих на сході Росії – "Барановскій" (Уссурійск), "Донґуз" (Улан-Уде), "Єкатєрінославскій" (Єкатєрінславка), 248-й (Князє-Волконскоє) та 249-й (Сєрґєєвка).
За оцінками ГУР, чисельність перекинутих в Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.
Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила,
– розповіли в Головному управлінні розвідки.
Відомо, що відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони Росії Юнус-Бєка Євкурова.
В ГУР додали, що в Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом.