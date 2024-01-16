Його вкрай важко знищити: чому Росія не визнає збиття Україною літака А-50

Ввечері 14 січня українські військові знищили на Азовським морем російський літак А-50. Це перший випадок у світі, коли був знищений літак дальньої радіолокаційної розвідки.

Окупантам дуже важко визнати, що Україна має відповідну зброю, щоб знищувати літаки типу А-50. Це 24 Каналу зауважив військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Росіяни не хочуть визнавати збиття А-50

Олексій Гетьман зазначив, що зазвичай літак А-50 перебуває доволі далеко від зони ураження. Він може бачити на далеку відстань все, що необхідно для його бойової роботи.

Тому їх важко знищити, бо насамперед вони далеко від зони ураження. Також вони зазвичай прикриваються іншими літаками, винищувачами, які роблять певну повітряну охорону від якихось несподіванок,

– пояснив він.

Загарбники почали літати ближче до можливих зон ураження. Ворог чомусь вважає, що у ЗСУ нема відповідної зброї. Крім того, літак А-50 не мав можливості бачити місця з тої відстані, яку анонсували росіяни.

Що відомо про російський літак А-50 / Інфографіка 24 Каналу

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