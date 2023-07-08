Йдемо вперед, – Зеленський опублікував потужне відео з командувачами до 500 днів вторгнення

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває 500 днів. Увесь цей час українці мужньо протистоять ворогу, рятують своїх, звільняють міста й села та щодня і щогодини наближають перемогу.

Володимир Зеленський 8 липня опублікував потужне відео. Президент наголосив, що повномасштабна війна триває вже 500 днів, і жоден з них не був днем слабкості.

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500 днів повномасштабної війни. І жодного дня слабкості. Дякую всім, хто б'ється заради свободи та незалежності України,

– наголосив Зеленський.

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Зеленський відвідав острів Зміїний

У 500 день повномасштабного вторгнення Зеленський та Андрій Єрмак відвідали острів Зміїний. Там вони вшанували героїв, які обороняли острів ціною власних життів.

Острів Зміїний російські загарбники атакували ще 24 лютого. Тоді ворог намагався залякати героїв й пропонував їм здатися. Тоді ж український герой сказав легендарну фразу про "російський військовий корабель".

Зеленський наголосив, що він вдячний усім, хто бився на Зміїному проти російських загарбників. Український лідер наголосив: битва на острові була однією з найважливіших за час повномасштабного вторгнення.