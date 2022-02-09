500 гривень за бустер, Жиріновський в лікарні: новини про коронавірус 9 лютого

Кількість госпіталізацій в Україні зросла удвічі. Уряд розширив програму "єПідтримка". У Росії через COVID-19 госпіталізували одіозного Жиріновського. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 лютого

Новини про коронавірус в Україні 9 лютого

В Україні майже 40 тисяч нових випадків COVID-19: кількість шпиталізацій зросла удвічі

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 8 лютого, в Україні виявили ще 38 257 хворих на коронавірус. Відомо, що серед нових 3 308 пацієнтів дітей та 1 076 медпрацівників. За цей же період до лікарень госпіталізували 4 385 людей з явними ознаками недуги. Такі показники удвічі більші, ніж днем раніше.

Увага Скільки невакцинованих проти COVID-19 українців вже відсторонили від роботи

На жаль, ще 240 хворих померли. Натомість одужали 17 063 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 3 864;

Вінницька область – 100;

Волинська область – 1 120;

Дніпропетровська область – 2 111;

Донецька область – 1 881;

Житомирська область – 1 557;

Закарпатська область – 978;

Запорізька область – 1431;

Івано-Франківська область – 750;

Київська область – 1 314;

Кіровоградська область – 344;

Луганська область – 774;

Львівська область – 2 161;

Миколаївська область – 819;

Одеська область – 3 587;

Полтавська область – 1 454;

Рівненська область – 2 006;

Сумська область – 1 597;

Тернопільська область – 1 011;

Харківська область – 2 293;

Херсонська область – 1 012;

Хмельницька область – 2 093;

Черкаська область – 1 120;

Чернівецька область – 929;

Чернігівська область – 1 141.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань

За добу здійснили 177 012 тестувань різними методами, зокрема: методом ПЛР – 85 412, методом ІФА – 7 738, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 83 862.

Загальна статистика захворювання

За весь час пандемії в країні підтвердили 4 380 047 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 3 713 348 пацієнтів одужали. На жаль, від хвороби померли 101 887 українців.

Загалом для діагностики коронавірусу в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Все більше українців отримують бустерну вакцину від COVID-19: свіжа статистика

Джерело: МОЗ

​За добу 8 лютого 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей. Тоді як другу дозу отримало 31 007 людей, додаткову дозу – 688 людей. Натомість бустерний укол вже мають – 19 100 людей.



Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 499 218 людей;

дві дози – 14 840 450 людей;

додаткову дозу – 21 563 людини;

бустерну – 493 303 людини.

Загалом в країні провели 30 854 534 щеплення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

500 гривень за бустерне щеплення: в уряді розповіли, коли українці отримають гроші

Джерело: Тарас Мельничук у телеграмі

У разі отримання бустерної дози вакцинації в Україні додатково нараховуватимуть 500 гривень. Кошти почнуть виплачувати з 14 березня 2022 року. Окрім цього, термін дії рахунку для отримання допомоги збільшили до 9 місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

МОЗ поки не розглядає бустерну вакцинацію як щось обов'язкове

Джерело: "Суспільне"

Як повідомив головний санлікар України Ігор Кузін, бустерною дозою в Україні станом на 7 лютого вакциновано пів мільйона людей. Все добровільно – наразі МОЗ не розглядає вимоги обов'язково вводити бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Українці зможуть відкрити лікарняний без візиту до лікаря, – Ляшко сказав, кому це дозволять

Джерело: 24 канал

В Україні можна буде відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря, якщо пацієнт має прояви грипу, ГРВІ або коронавірусу.

Лікарні отримують гроші за кожного вакцинованого пацієнта, – Ляшко

Джерело: 24 канал

НСЗУ продовжує укладати договори з надавачами медичних послуг за напрямом вакцинація проти COVID-19 та оплачує надану пацієнтам послугу з вакцинації. Медичні заклади отримують за кожного пацієнта: 35 гривень за першу дозу вакцинації; 84 гривні за другу дозу вакцинації; 60 гривень за третю дозу вакцинації.

Днем раніше У кого найчастіше зникає нюх, чому скоротили самоізоляцію: новини про коронавірус 8 лютого

Новини про коронавірус у світі 9 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 9 лютого у світі зафіксували понад 401 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих виявили у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія Італія та Німеччина.

Поки тимчасово: в Італії скасовували обов'язкове носіння масок на вулиці

Джерело: The Local

В Італії покращується ситуації з поширенням коронавірусу. Тож уряд країни скасував зобов'язання носити маски на вулиці. Таке рішення діятиме з 11 лютого до 31 березня 2022 року. У цей період носити захисні маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.

Green Pass в Італії стає безлімітним: але не для всіх

Джерело: Українська газета.IT

Рада міністрів постановила, що італійський COVID-сертифікат для тих, хто отримав третю дозу вакцини, буде безлімітним. Винятком будуть випадки захворювання на коронавірус, та якщо Європейське агентство з лікарських засобів та Італійське агентство фармакологічних засобів ухвалять рішення щодо можливої четвертої дози. COVID-сертифікат в Італії є безлімітним також для тих, хто вакцинувався двома дозами вакцини, а потім одужав від коронавірусу.

Вісім щеплень не врятували: у Росії госпіталізували одіозного Жиріновського

Джерело: "РИА Новости"

У скандального російського депутата Володимира Жиріновського виявили коронавірус. 9 лютого стало відомо, що політика забрали у лікарню. Перші 3 вакцинації політик зробив невизнаним ВООЗ "Супутником V", наступні 3 – російським препаратом "ЕпіВак", а останні 2 – "КовіВаком".

Дослідження коронавірусу

Хом'ячки можуть передавати коронавірус людям: нове дослідження

Джерело: The Guardian

Домашні хом'ячки можуть заражати людей коронавірусом. На це вказують дані нового дослідження китайських вчених. Зокрема вважають що ці гризуни – "найбільш вірогідне джерело" нещодавнього спалаху штаму Дельта у Гонконзі. Такі побоювання з'явилися ще посередині січня. Як повідомляє видання, дослідження підтверджує побоювання, що джерелом недавнього спалаху коронавірусу у місті став зоомагазин. Там перебувало понад 2 200 хом'яків. Від гризунів, які поширили інфекцію, заразилися не менш як 50 людей.