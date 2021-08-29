500 людей у рибальському човні: біля Італії врятували величезну кількість мігрантів
Джерело:BBC
Берегова охорона Італії врятувала 539 людей з рибальського човна, які дрейфували біля острова Лампедуза. Це одна з наймасштабніших висадок за останній час.
Ймовірно човен прибув з Лівії. Однак серед мігрантів були громадяни різних країн, зокрема Єгипту, Сирії та Північної Африки.
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Транспортувати мігрантів до острова допомогли 2 судна берегової охорони та митний катер італійської поліції з фінансових злочинів.
Є інформація про те, що людей перед відправленням могли бити, адже вони мали ознаки фізичного насильства. Одна з версій – мігранти були в ув'язненні.
Хто був у човні
У човні були здебільшого чоловіки, проте видання Sky TG24 повідомляє також про 3 жінок та дитину.
Мер острова Тото Мартелло заявив, що це одне з наймасовіших висаджень мігрантів на острів.
Наплив мігрантів в Італії: що відомо
- Мігранти вже неодноразово намагаються потрапити на італійські острови. Як відомо, на Лампедузі є відповідний табір, який розрахований на 250 людей.
- Однак ситуація погіршується з кожним днем і зараз там перебуває уп'ятеро більше мігрантів.
- Люди вже розміщуються на дорозі біля табору та живуть фактично просто неба.