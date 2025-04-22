Величезний арсенал ГРАУ вибухає у Владімірській області: де він розташований на карті

22 квітня у Владімірській області Росії вибухає 51 арсеналі ГРАУ. Він розташований неподалік селища Барсово.

Місцеві жителі стверджують перед тим, як пролунали вибухи, вони чули звуки безпілотників. 24 Канал показує на карті, де саме розташований цей російський арсенал.

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Де розташований 51 арсенал ГРАУ

51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії поблизу Барсового Кіржацького району – один із найбільших у Росії.

Він розташований приблизно за 8 кілометрів від Кіржача. За відкритими даними, у селищі Барсово проживає трохи більше ніж 1000 осіб.

Воно складається з 2 частин: мікрорайону Мирний та закритого військового містечка військової частини 11785.

Де розташоване Барсово, біля якого вибухнув 51 арсенал ГРАУ: дивіться на карті

До слова, відстань звідти до кордону з Україною становить приблизно 530 кілометрів.