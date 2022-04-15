Нове звернення Зеленського, обмін полоненими на Херсонщині: основне за 51 день війни

В Україні 15 квітня триває 51 день війни. Ще один день відважного опору та протистояння.

24 канал зібрав голові події 51 дня війни. Більше – читайте далі.

До теми Крейсер "Москва" у вогні та розклад евакуаційних потягів: основне за 50 день війни

06:14 Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО зібрали низку фейків, які російські окупанти продукували 14 квітня. Українців закликають бути уважними та не вірити у вигадки ворогів.

Так, російські пропагандисти продовжують демонізувати "Правий сектор" та американських вчених. Спростування абсурдним звинуваченням Кремля читайте тут.

02:25 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наразі у Міноборони України немає завдання ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про те, що російський крейсер "Москва" затонув. Вона пояснила, що під час війни інформація – це теж зброя.

Актуально Зеленський прокоментував затоплену "Москву" та "інциденти" у Бєлгороді

01:41 Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. За минулу добу на південних рубежах оборони ліквідували 39 ворожих військових та спалили 4 одиниці їхньої техніки.

01:33 Після напружених переговорів з російськими окупантами вдалося домовитися про обмін полоненими. У районі селища Посад-Покровське, що на Херсонщині, 4 ворожих солдатів обміняли на 5 українських бійців.

00:05 Президент Володимир Зеленський у ніч на 15 квітня звернувся до українців. Головне з його промови:

Попри те, що Росія прикривається "бажанням захистити людей Донбасу", за 50 днів вторгнення вона показала, що саме Донбас став головною мішенню.

Харків розвивався та продовжував бути охайним містом протягом 80 років. Проте з початком російського вторгнення, у місто прийшли такі ж руйнування, як були у Другій світовій війні.

Росія розпочала війну проти України не 24 лютого. Окупанти прийшли на нашу землю ще у 2014 році.

24 лютого світ не був впевнений, що українці вистоять. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатись. Однак сміливість нашого народу недооцінили.

Нічне звернення Зеленського за 14 квітня: дивіться відео