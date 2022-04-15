Нове звернення Зеленського, обмін полоненими на Херсонщині: основне за 51 день війни
В Україні 15 квітня триває 51 день війни. Ще один день відважного опору та протистояння.
24 канал зібрав голові події 51 дня війни. Більше – читайте далі.
До теми Крейсер "Москва" у вогні та розклад евакуаційних потягів: основне за 50 день війни
06:14 Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО зібрали низку фейків, які російські окупанти продукували 14 квітня. Українців закликають бути уважними та не вірити у вигадки ворогів.
Так, російські пропагандисти продовжують демонізувати "Правий сектор" та американських вчених. Спростування абсурдним звинуваченням Кремля читайте тут.
02:25 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наразі у Міноборони України немає завдання ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про те, що російський крейсер "Москва" затонув. Вона пояснила, що під час війни інформація – це теж зброя.
Актуально Зеленський прокоментував затоплену "Москву" та "інциденти" у Бєлгороді
01:41 Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. За минулу добу на південних рубежах оборони ліквідували 39 ворожих військових та спалили 4 одиниці їхньої техніки.
01:33 Після напружених переговорів з російськими окупантами вдалося домовитися про обмін полоненими. У районі селища Посад-Покровське, що на Херсонщині, 4 ворожих солдатів обміняли на 5 українських бійців.
00:05 Президент Володимир Зеленський у ніч на 15 квітня звернувся до українців. Головне з його промови:
- Попри те, що Росія прикривається "бажанням захистити людей Донбасу", за 50 днів вторгнення вона показала, що саме Донбас став головною мішенню.
- Харків розвивався та продовжував бути охайним містом протягом 80 років. Проте з початком російського вторгнення, у місто прийшли такі ж руйнування, як були у Другій світовій війні.
- Росія розпочала війну проти України не 24 лютого. Окупанти прийшли на нашу землю ще у 2014 році.
- 24 лютого світ не був впевнений, що українці вистоять. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатись. Однак сміливість нашого народу недооцінили.
Нічне звернення Зеленського за 14 квітня: дивіться відео