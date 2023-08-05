Нічні вибухи в Криму та пошкоджений танкер SIG: хронологія 528 дня війни

Наша держава вже 528-му добу чинить опір російській навалі. Українські захисники та захисниці продовжують не тільки давати відсіч ворогу, але й робити все для повернення всіх наших територій.

На календарі 6 серпня, а це означає, що ми ще на один день наблизилися до перемоги. Про головні події цього дня читайте у матеріалі 24 Каналу.

Варте уваги Пошкодження "Оленегорського горняка", Україна повернула тіла загиблих: хронологія 527 дня війни

Окупанти повідомили про відновлення руху на Кримському мосту – його перекрили близько півночі через вибухи.Після серії вибухів після опівночі Морський рятувальний центр Росії підтвердив, що унаслідок подій пошкоджений танкер SAG. На місце прибули 2 буксири. У танкері затопило машинне відділення, тому самостійно вирушити до пункту базування чи найближчої бухти він не зміг. Пропагандисти уже волають про те, що нібито ЗСУ атакували цивільне судно, однак цей танкер перевозить пальне для літаків до Сирії і давно перебуває під санкціями США.