Штурм порту в Маріуполі та висадка десанту з моря: основне за 53 день війни

Розпочалась 53 доба повномасштабної війни проти Росії. Збройні сили України дають гідну відсіч окупантам.

У ворога немає шансів. Про головні події доби, читайте далі.

До теми Звинувачення Києва, "вихід" бійців з Маріуполя: дайджест фейків доби 16 квітня

06:49 Зведення Генштабу. Основне:

російські підрозділи, які вже в Україні, мають значні проблеми із забезпеченням, хоча і накопичили боєприпаси;

Росія може бити по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях;

окупанти штурмували порт у Маріуполі;

росіяни, ймовірно, готують висадку десанту з моря;

ФСБ перевіряла готовність підрозділів у Придністров'ї: військові там не готові до війни.

04:46 Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що на Донеччині обстріли посилились. Окупанти гатять по населених пунктах.

Обстріли посилилися: і вздовж лінії розмежування точаться постійні обстріли, і з півночі області – активні бойові дії. Це населені пункти Лиманської територіальної громади. Там було багато спроб прориву супротивника: він зараз утримується – йому завдаються удари у відповідь,

– пояснив Кириленко.

03:43 Журналісти The New York Times оприлюднили фотографію свіжовиритих могил в Ірпені. Їхня кількість шокує. У місті виявили понад 900 вбитих росіянами українців.



Свіжі могили в Ірпені / Фото The New York Times

02:05 Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Маріуполі залишається максимально жорсткою. Однак кожного дня шукають рішення, щоб деблокувати місто, воно має бути стовідсотковим. Але поки такого немає.

Глава держави зазначив, що вплинути на це можна тільки двома шляхами, або:

партнери негайно дадуть Україні всю необхідну важку зброю та літаки – це дасть змогу знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його;

переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

01:31 На Півдні 16 квітня тривали запеклі бої. Лише за добу росіяни на цьому напрямку втратили 36 своїх військових і 13 одиниць техніки.

Серед неї були:

броньовані машини:

2 самохідні артилерійські установки;

2 реактивні "Гради".

Обстрілами ворог зміг пошкодити інфраструктуру на Миколаївщині, проте загиблих внаслідок цього немає. Загалом туди запустили 5 крилатих ракет.

01:03 Повітряні сили України відзвітували, що за 16 квітня збили 13 цілей ворога. Серед них літак, вертоліт і багато ракет. Завдавали й потужних ракетно-бомбових ударів по окупантах.