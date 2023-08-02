54-та ОМБр передала "палкий" привіт окупантам "термобаром" власного виробництва: потужне відео

Наші військові продовжують знищувати ворога, звільняючи території рідної країни. У мережі показали результативну роботу 54-ї ОМБр.

Ролик у своєму телеграмі опублікував командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський. На ньому можна побачити, як з невеликої відстані наші захисники буквально вимітають з рідної землі окупантів.

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Били зброєю власного виробництва

54-та ОМБр вітає ворога "термобаром" власного виробництва,

– написав Сирський.

З його слів можна зрозуміти, що для атак наші військові використали термобаричну зброю. А от формулювання "власного виробництва" може свідчити як про те, що захисники самостійно створили її, або ж мовиться про українську розробку. Хай там як, але ворогові добряче перепало.

Що таке термобаричне озброєння? Мовиться про зброю, яку використовують, щоб вибити противника з його захищених позицій. Під час вибуху в аерозольній хмарі розвивається висока температура та величезний тиск. Власне, це й дало назву виду озброєння.

Як наші військові атакували ворога "термобаром": дивіться відео

Звернімо увагу, що 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи регулярно в мережу викладає відео зі своєю роботою. Захисники неодноразово наголошують на тому, що контрнаступ і звільнення територій – надзвичайно важкий і виснажливий процес.

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