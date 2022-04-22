Зірвані зелені коридори та партизани у Мелітополі: основне за 58 день війни

Україна дає відсіч російським військовим у великій битві за Донбас. ЗСУ демонструють свій професіоналізм та відвагу, світ вводить санкції та чинить політичний та економічний тиск на агресора.

Дізнайтесь найважливіше про день, який наближає Україну до перемоги. Нижче – 24 канал зібрав все про 58 добу протистояння.

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05:40 Еммануель Макрон закликав Росію дозволити цивільним мешканцями покинути Маріуполь. Політик пригадав, що там ситуація щоразу тільки погіршується.

04:04 Окупація Мелітополя росіянами продовжується. Поки українці чинять шалений спротив ворогу, російські солдати займаються мародерством. Вони грабують не лише бізнесменів та мирних мешканців, а навіть дитячі садки. Перше, що вони зробили – розграбували дитячий садок номер 24 "Ластівка", який відкрили лише після Нового року.

03:38 Мелітопольці продовжують героїчний опір росіянам. В окупованому місті діють партизани, які завдають ворогу великих втрат. Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, за даними розвідки, є підтверджено знищення 100 окупантів. Окупанти намагаються знайти бодай когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь.

02:23 Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ситуація в Миколаївській та Херсонській областях залишається дуже напруженою. Ворог атакує не лише позиції ЗСУ, а й мирних мешканців, які хочуть потрапити у безпечне місце. Так, у четвер, 21 квітня, мав відбутися зелений коридор з окупованих сіл Херсонської області. Через окупантів план він не спрацював.

Така ж ситуація і на Дніпропетровщині. Росіяни зірвали проведення евакуації мирних мешканців, а також викрали Володимира Марчука – голову Нововоронцовської ОТГ.

Зверніть увагу! Російські окупанти продовжують викрадати жителів Мелітополя. Зокрема, голова райради Сергій Прима понад місяць перебуває у полоні загарбників.

00:39 Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. 21 квітня вони відбили 10 ворожих атак та знищили купу техніки загарбників серед яких:

6 танків,

4 артилерійські системи,

8 одиниць броньованої техніки,

15 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ знищили літаки та вертольоти ворога. Зокрема наші війська уразили 15 повітряних сил противника. Також наша ППО знищила 9 безпілотників ворога "Орлан-10".