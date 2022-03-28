586 танків, 123 літаки та 17 тисяч загиблих: загальні втрати ворога
28 березня 2022 , 10:18Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ повідомили про актуальні втрати ворога від початку війни 24 лютого. Так, уже понад 17 тисяч російських найманців поповнили лави "двохсотих".
Як зауважують у Генеральному штабі, дуже складно вести точний підрахунок, адже все ще ведуться бойові дії у "гарячих" точках. Але уже можна напевне сказати про понад 17 тисяч загиблих російських солдатів, а також тисячі одиниць знищеної ворожої техніки.
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Загальні втрати ворога станом на 28 березня
- Особовий склад – 17 тисяч осіб;
- Танки – 586 одиниць;
- Бойові броньовані машини – 1694 одиниць;
- Артилерійські системи – 302 одиниць;
- РСЗВ – 95 одиниць;
- Засоби ППО – 54 одиниць;
- Літак – 123 одиниць;
- Гелікоптер – 127 одиниць;
- Автомобільна техніка – 1 150 одиниць;
- Кораблі / катери – 7 одиниць;
- Цистерн з паливом – 73 одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць;
- Спеціальна техніка – 21 одиниць;
- Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
Раніше у Генштабі зазначили, що ЗСУ ефективно стримують ворога та ведуть оборонні операції. Зокрема мовиться про Східний, Південно-Східний, а також Північно-Східний напрямки.
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