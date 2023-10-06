Росія завдала два ракетні удари по Харкову, вночі атакувала дронами: хронологія 590 дня війни

Російські окупаційні війська ведуть війну проти України уже 590 днів. Методи ворога жорстокі – щодня від російських ракет гинуть мирні українців. На фронті ситуація динамічна, Сили оборони мають успіхи у наступі.

Про головні події дня, обстановку на полі бою, міжнародні новини станом на 6 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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