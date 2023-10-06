Росія завдала два ракетні удари по Харкову, вночі атакувала дронами: хронологія 590 дня війни

6 жовтня 2023, 06:45
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Російські окупаційні війська ведуть війну проти України уже 590 днів. Методи ворога жорстокі – щодня від російських ракет гинуть мирні українців. На фронті ситуація динамічна, Сили оборони мають успіхи у наступі.

Про головні події дня, обстановку на полі бою, міжнародні новини станом на 6 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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14:14, 06 жовтня

Залужний зустрівся з Шапталою

Валерій Залужний спільно із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій.

Вони обговорили ймовірні загрози з боку противника, а також подальші дії з урахуванням обстановки на фронті.

14:00, 06 жовтня

На Півдні триває робота

Сили Оборони на Півдні продовжують знищувати російську армію. Зокрема, за добу їм вдалося ліквідувати:

  • 30 окупантів;
  • 1 БТР -82А;
  • 2 гармати;
  • 9 одиниць автобронетехніки;
  • 4 ударні безпілотні літальні апарати типу “Ланцет”;
  • 3 човни.
  • комплекс відеоспостереження “Муром-М
13:51, 06 жовтня

На місці удару у Грозі знайшли ще частини тіла

Унаслідок ракетної атаки по магазину та кафе у селі Гроза на Харківщині може зрости кількість жертв, оскільки на місці удару знайшли частини тіла.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що багато тіл, які знаходять рятувальники на місці удару неможливо опізнати без аналізу ДНК.

13:48, 06 жовтня

Коломойський має громадянство Кіпру та Ізраїлю

Олігарх Ігор Коломойський у суді визнав, що має паспорти Ізраїлю та Кіпру.

Крім того, суддя спитала олігарха, чи ознайомлювався він з рішенням про позбавлення його громадянства України, про що писали у ЗМІ. На що той відповів, що з рішенням не знайомий.

12:56, 06 жовтня

Україна повернула 64 тіла полеглих оборонців

В Україну повернули тіла 64 полеглих захисників. Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для для встановлення осіб загиблих.

12:47, 06 жовтня

На Одещині ДБР передало військовим конфісковані гвинтівки

На Одещині військовим передали гвинтівки, які з 2014 року лежали на складі конфіскату митниці.

12:42, 06 жовтня

Зеленський зустрівся з королем Іспанії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Філіпом VI у Гранаді.

Президент подякував за підтримку України, зокрема гуманітарну допомогу та прихисток наших співгромадян. 

Зеленський разом із королем Іспанії Філіпом VI / Фото ОП

12:30, 06 жовтня

Швеція передасть 200 мільйонів доларів допомоги

Швеція передасть Україні військову допомогу на 200 мільйонів доларів. Це 14-ий пакет допомоги, його анонсував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Ба більше, уряд країни офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи Швеція зможе відправити винищувачі Gripen Україні.

12:27, 06 жовтня

Ситуація на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку знищено високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його даними, упродовж минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів.  За  добу втрати ворога склали 323 особи, зокрема, в полон здалися 2 окупантів.

12:25, 06 жовтня

Друга жертва удару по Харкову

У Харкові з-під завалів дістали тіло бабусі хлопчика, котрий також загинув від російської ракети. Кількість жертв атаки зросла до – двох. 

 

12:22, 06 жовтня

Нобелівську премію миру отримала Наргес Мухаммаді

Наргес Мухаммаді отримала Нобелівську премію миру 2023. ЇЇ відзначили за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та захист прав людини.

 

11:50, 06 жовтня

Зеленський показав наслідки удару по Харкову

На ракетну атаку по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський. Рятувальна операція триває. Він також показав моторошні наслідки удару. 

Наслідки ракетного удару по Харкову: відео

11:42, 06 жовтня

У прокуратурі припустили, чому вдарили по Грозі

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко сказав, що росіяни могли вдарити по Грозі через те, що думали, що там будуть наші військові. Проте окупанти помилились. 

11:06, 06 жовтня

В ОП відреагували на удар по Харкову

В Офісі Президента відреагували на удар росіян по Харкову.  Очільник відомства Андрій Єрмак наголосив, що це боротьба за виживання нашої нації проти божевільного терориста, метою якого є геноцид. Тож ми повинні бути сильними і знищувати ворога.

 

11:01, 06 жовтня

У Харкові під удар потрапили журналісти португальського каналу

Під час обстрілу Харкова постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. Журналісти не зазнали поранень. Водночас їхня автівка знищена.


У Харкові під обстрілу росіян пошкоджено авто португальських журналістів  / Фото тг-канал "Спілка Нюз"


Окупанти обстріляли центр Харкова /Фото тг-канал "Спілка Нюз"

10:03, 06 жовтня

У селі Гроза росія вбила 52 людей

Станом на ранок 6 жовтня зросла кількість загиблих унаслідок удару росіян по кафе у селі Гроза. У лікарні померла 52 жертва. 

У Повітряних силах також повідомили, що росіяни вдарили по селу "Іскандером", у людей були лічені хвилини, щоб сховатись. 

09:38, 06 жовтня

Кількість потерпілих у Харкові зросла

Унаслідок удару по Харкову кількість поранених зросла до 25. Щодо жертв незмінно, загинув 10-річний хлопчик. Відомо, що 10-місячне немовля, яке теж постраждало під час вибуху – братик загиблого. 

09:30, 06 жовтня

Руйнування у селі Гроза

Харківська обласна прокуратура опублікувала наслідки російської атаки на Грозу. 5 жовтня окупанти буквально стерли місцевий магазин та кафе – від них лишилися лише руїни. Все завалено плитами та будівельним сміттям.

 

09:07, 06 жовтня

Унаслідок удару по Харкову загинула дитина

У Харкові під завалами будинку, у який зранку влучили окупанти, знайшли тіло 10-річного хлопчика.  Рятувальники на місці влучання продовжують роботу, розбирають завали.


Наслідки удару по будинку у Харкові / Фото МВС

09:03, 06 жовтня

Повітряні сили збили 25 з 33 "Шахедів"

Вночі 6 жовтня росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди". Повітряні Сили у взаємодії із ППО Сил оборони збили 25 повітряних цілей, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

 

09:00, 06 жовтня

В Оріхові загарбники випустили дві ракети по пожежній частині

В Оріхові російські військові обстріляли пожежну частину минулої доби, 5 жовтня. Дві ракети впали поблизу підрозділу, повідомили в ДСНС України в Запорізькій області.


В Оріхові окупанти обстріляли пожежну частину / Фото Суспільного

 

08:47, 06 жовтня

Прикордоння Сумщини під обстрілами

Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. За даними ОВА, обстрілів зазнали Білопільська, Хотинська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

08:30, 06 жовтня

Ситуація на Херсонщині

За минулу добу російські війська здійснили 78 обстрілів Херсонщини, випустивши 330 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі; соціально-медичну установу у Херсонському районі.

08:27, 06 жовтня

Нікопольщина знову під обстрілами

Російські війська знову атакували Нікопольщину. Били з артилерії по Марганецькій громаді. Як наслідок, повністю знищене авто, пошкоджений приватний будинок, господарська споруда та лінія електропередачі.

Наслідки обстрілу росіянами Нікопольщини / Фото ОВА


Пошкоджено цивільні об'єкти / Фото ОВА

08:15, 06 жовтня

Зведення Генштабу

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 — по зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. 

Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ росіян.

На фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

08:06, 06 жовтня

Окупанти завдали ударів по двох районах Харкова

Російські окупаційні війська завдали ударів по двох районах Харкова. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема 11-місячне немовля. За попередніми даними ОВА, влучання стались у Київському та Основ'янському районах Харкова. 

 

07:55, 06 жовтня

Генштаб оновив статистику втрат ворога

Втрати російських окупантів сягнули вже близько 281 090 осіб, 4777 танків та сотень одиниць іншої військової техніки. За добу ЗСУ ліквідували ще 620 ворогів. 

07:25, 06 жовтня

Під атакою ворога Подунав'я

Вночі під ударом були припортові та прикордонні об'єкти. Відомо, що внаслідок атаки баражуючими об'єктами спалахнула пожежа. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, інформації щодо постраждалих внаслідок обстрілу дронами-камікадзе не надходило.

06:42, 06 жовтня

Росія вдарила по Харкову

Росія вдарила по центру Харкова. Під ударом центральна частина міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. 

06:33, 06 жовтня

У Севастополі "бавовна"

У тимчасово окупованому Криму ближче до четвертої ранку так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив про вибухи у районі Північного молу. За його словами, це протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту. Развожаєв нарікав, що за попередньою інформацією, довелось відбивати атаку двох безекіпажних морських катерів.

03:32, 06 жовтня

Над Бєлгородом літали дрони

В Росії заявили, що їх ППО буцімто збила 5 безпілотників над Бєлгородською областю. 

02:13, 06 жовтня

Росія випустила "Шахеди"

 

Російські загарбники запустили на Україну ударні безпілотники. Дрони-камікадзе типу "Шахед" вилетіли з полігону Чауда в окупованому Криму. Повітряна тривога тривала майже 4 години. 

01:55, 06 жовтня

Розсередження російських кораблів

Речник Військово-морських Сил Збройних сил України – Дмитро Плетенчук наголосив, що переміщення російських кораблів з Криму дійсно позитивно вплинуло на зерновий коридор у Чорному морі. Зокрема, тепер судна країни-агресорки не зупиняють іноземні кораблі, які прямують в українські порти.

00:56, 06 жовтня

Де росіяни ховають кораблі

Окупанти перекинули 14 кораблів з тимчасово окупованого Севастополя до Краснодарського краю – у Новоросійськ. Тепер там перебувають зокрема 2 фрегати – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" та 5 великих десантних кораблів.

00:21, 06 жовтня

Росія буцімто провела нові ядерні випробування

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито успішне випробування ракети з ядерною енергетичними установками "Буревісник" і "Сармат".

Автор: Анастасія Лукашевська