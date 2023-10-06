Росія завдала два ракетні удари по Харкову, вночі атакувала дронами: хронологія 590 дня війни
Російські окупаційні війська ведуть війну проти України уже 590 днів. Методи ворога жорстокі – щодня від російських ракет гинуть мирні українців. На фронті ситуація динамічна, Сили оборони мають успіхи у наступі.
Про головні події дня, обстановку на полі бою, міжнародні новини станом на 6 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Валерій Залужний спільно із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій. Вони обговорили ймовірні загрози з боку противника, а також подальші дії з урахуванням обстановки на фронті. Сили Оборони на Півдні продовжують знищувати російську армію. Зокрема, за добу їм вдалося ліквідувати: Унаслідок ракетної атаки по магазину та кафе у селі Гроза на Харківщині може зрости кількість жертв, оскільки на місці удару знайшли частини тіла. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що багато тіл, які знаходять рятувальники на місці удару неможливо опізнати без аналізу ДНК. Олігарх Ігор Коломойський у суді визнав, що має паспорти Ізраїлю та Кіпру. Крім того, суддя спитала олігарха, чи ознайомлювався він з рішенням про позбавлення його громадянства України, про що писали у ЗМІ. На що той відповів, що з рішенням не знайомий. В Україну повернули тіла 64 полеглих захисників. Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для для встановлення осіб загиблих. На Одещині військовим передали гвинтівки, які з 2014 року лежали на складі конфіскату митниці. Швеція передасть Україні військову допомогу на 200 мільйонів доларів. Це 14-ий пакет допомоги, його анонсував міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Ба більше, уряд країни офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи Швеція зможе відправити винищувачі Gripen Україні. На Таврійському напрямку знищено високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його даними, упродовж минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів. За добу втрати ворога склали 323 особи, зокрема, в полон здалися 2 окупантів. У Харкові з-під завалів дістали тіло бабусі хлопчика, котрий також загинув від російської ракети. Кількість жертв атаки зросла до – двох. Наргес Мухаммаді отримала Нобелівську премію миру 2023. ЇЇ відзначили за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та захист прав людини. На ракетну атаку по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський. Рятувальна операція триває. Він також показав моторошні наслідки удару. Наслідки ракетного удару по Харкову: відео Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко сказав, що росіяни могли вдарити по Грозі через те, що думали, що там будуть наші військові. Проте окупанти помилились. В Офісі Президента відреагували на удар росіян по Харкову. Очільник відомства Андрій Єрмак наголосив, що це боротьба за виживання нашої нації проти божевільного терориста, метою якого є геноцид. Тож ми повинні бути сильними і знищувати ворога. Під час обстрілу Харкова постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. Журналісти не зазнали поранень. Водночас їхня автівка знищена. Станом на ранок 6 жовтня зросла кількість загиблих унаслідок удару росіян по кафе у селі Гроза. У лікарні померла 52 жертва. У Повітряних силах також повідомили, що росіяни вдарили по селу "Іскандером", у людей були лічені хвилини, щоб сховатись. Унаслідок удару по Харкову кількість поранених зросла до 25. Щодо жертв незмінно, загинув 10-річний хлопчик. Відомо, що 10-місячне немовля, яке теж постраждало під час вибуху – братик загиблого. Харківська обласна прокуратура опублікувала наслідки російської атаки на Грозу. 5 жовтня окупанти буквально стерли місцевий магазин та кафе – від них лишилися лише руїни. Все завалено плитами та будівельним сміттям. Вночі 6 жовтня росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди". Повітряні Сили у взаємодії із ППО Сил оборони збили 25 повітряних цілей, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. За даними ОВА, обстрілів зазнали Білопільська, Хотинська, Середино-Будська, Дружбівська громади. За минулу добу російські війська здійснили 78 обстрілів Херсонщини, випустивши 330 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі; соціально-медичну установу у Херсонському районі. Минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 — по зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ росіян. На фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Російські окупаційні війська завдали ударів по двох районах Харкова. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема 11-місячне немовля. За попередніми даними ОВА, влучання стались у Київському та Основ'янському районах Харкова. Втрати російських окупантів сягнули вже близько 281 090 осіб, 4777 танків та сотень одиниць іншої військової техніки. За добу ЗСУ ліквідували ще 620 ворогів. Вночі під ударом були припортові та прикордонні об'єкти. Відомо, що внаслідок атаки баражуючими об'єктами спалахнула пожежа. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, інформації щодо постраждалих внаслідок обстрілу дронами-камікадзе не надходило. Росія вдарила по центру Харкова. Під ударом центральна частина міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. У тимчасово окупованому Криму ближче до четвертої ранку так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив про вибухи у районі Північного молу. За його словами, це протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту. Развожаєв нарікав, що за попередньою інформацією, довелось відбивати атаку двох безекіпажних морських катерів. В Росії заявили, що їх ППО буцімто збила 5 безпілотників над Бєлгородською областю. Російські загарбники запустили на Україну ударні безпілотники. Дрони-камікадзе типу "Шахед" вилетіли з полігону Чауда в окупованому Криму. Повітряна тривога тривала майже 4 години. Речник Військово-морських Сил Збройних сил України – Дмитро Плетенчук наголосив, що переміщення російських кораблів з Криму дійсно позитивно вплинуло на зерновий коридор у Чорному морі. Зокрема, тепер судна країни-агресорки не зупиняють іноземні кораблі, які прямують в українські порти. Окупанти перекинули 14 кораблів з тимчасово окупованого Севастополя до Краснодарського краю – у Новоросійськ. Тепер там перебувають зокрема 2 фрегати – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" та 5 великих десантних кораблів. Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито успішне випробування ракети з ядерною енергетичними установками "Буревісник" і "Сармат".
Залужний зустрівся з Шапталою
На Півдні триває робота
На місці удару у Грозі знайшли ще частини тіла
Коломойський має громадянство Кіпру та Ізраїлю
Україна повернула 64 тіла полеглих оборонців
На Одещині ДБР передало військовим конфісковані гвинтівки
Зеленський зустрівся з королем Іспанії
Швеція передасть 200 мільйонів доларів допомоги
Ситуація на Таврійському напрямку
Друга жертва удару по Харкову
Нобелівську премію миру отримала Наргес Мухаммаді
Зеленський показав наслідки удару по Харкову
У прокуратурі припустили, чому вдарили по Грозі
В ОП відреагували на удар по Харкову
У Харкові під удар потрапили журналісти португальського каналу
У Харкові під обстрілу росіян пошкоджено авто португальських журналістів / Фото тг-канал "Спілка Нюз"
Окупанти обстріляли центр Харкова /Фото тг-канал "Спілка Нюз"
У селі Гроза росія вбила 52 людей
Кількість потерпілих у Харкові зросла
Руйнування у селі Гроза
Унаслідок удару по Харкову загинула дитина
Повітряні сили збили 25 з 33 "Шахедів"
В Оріхові загарбники випустили дві ракети по пожежній частині
Прикордоння Сумщини під обстрілами
Ситуація на Херсонщині
Нікопольщина знову під обстрілами
Зведення Генштабу
Окупанти завдали ударів по двох районах Харкова
Генштаб оновив статистику втрат ворога
Під атакою ворога Подунав'я
Росія вдарила по Харкову
У Севастополі "бавовна"
Над Бєлгородом літали дрони
Росія випустила "Шахеди"
Розсередження російських кораблів
Де росіяни ховають кораблі
Росія буцімто провела нові ядерні випробування
Валерій Залужний спільно із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій.
Вони обговорили ймовірні загрози з боку противника, а також подальші дії з урахуванням обстановки на фронті.
Сили Оборони на Півдні продовжують знищувати російську армію. Зокрема, за добу їм вдалося ліквідувати:
Унаслідок ракетної атаки по магазину та кафе у селі Гроза на Харківщині може зрости кількість жертв, оскільки на місці удару знайшли частини тіла.
Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що багато тіл, які знаходять рятувальники на місці удару неможливо опізнати без аналізу ДНК.
Олігарх Ігор Коломойський у суді визнав, що має паспорти Ізраїлю та Кіпру.
Крім того, суддя спитала олігарха, чи ознайомлювався він з рішенням про позбавлення його громадянства України, про що писали у ЗМІ. На що той відповів, що з рішенням не знайомий.
В Україну повернули тіла 64 полеглих захисників. Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для для встановлення осіб загиблих.
На Одещині військовим передали гвинтівки, які з 2014 року лежали на складі конфіскату митниці.
Швеція передасть Україні військову допомогу на 200 мільйонів доларів. Це 14-ий пакет допомоги, його анонсував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Ба більше, уряд країни офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи Швеція зможе відправити винищувачі Gripen Україні.
На Таврійському напрямку знищено високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його даними, упродовж минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів. За добу втрати ворога склали 323 особи, зокрема, в полон здалися 2 окупантів.
У Харкові з-під завалів дістали тіло бабусі хлопчика, котрий також загинув від російської ракети. Кількість жертв атаки зросла до – двох.
Наргес Мухаммаді отримала Нобелівську премію миру 2023. ЇЇ відзначили за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та захист прав людини.
На ракетну атаку по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський. Рятувальна операція триває. Він також показав моторошні наслідки удару.
Наслідки ракетного удару по Харкову: відео
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко сказав, що росіяни могли вдарити по Грозі через те, що думали, що там будуть наші військові. Проте окупанти помилились.
В Офісі Президента відреагували на удар росіян по Харкову. Очільник відомства Андрій Єрмак наголосив, що це боротьба за виживання нашої нації проти божевільного терориста, метою якого є геноцид. Тож ми повинні бути сильними і знищувати ворога.
Під час обстрілу Харкова постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. Журналісти не зазнали поранень. Водночас їхня автівка знищена.
Станом на ранок 6 жовтня зросла кількість загиблих унаслідок удару росіян по кафе у селі Гроза. У лікарні померла 52 жертва.
У Повітряних силах також повідомили, що росіяни вдарили по селу "Іскандером", у людей були лічені хвилини, щоб сховатись.
Унаслідок удару по Харкову кількість поранених зросла до 25. Щодо жертв незмінно, загинув 10-річний хлопчик. Відомо, що 10-місячне немовля, яке теж постраждало під час вибуху – братик загиблого.
Харківська обласна прокуратура опублікувала наслідки російської атаки на Грозу. 5 жовтня окупанти буквально стерли місцевий магазин та кафе – від них лишилися лише руїни. Все завалено плитами та будівельним сміттям.
Вночі 6 жовтня росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди". Повітряні Сили у взаємодії із ППО Сил оборони збили 25 повітряних цілей, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.
Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. За даними ОВА, обстрілів зазнали Білопільська, Хотинська, Середино-Будська, Дружбівська громади.
За минулу добу російські війська здійснили 78 обстрілів Херсонщини, випустивши 330 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.
Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі; соціально-медичну установу у Херсонському районі.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 — по зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ росіян.
На фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Російські окупаційні війська завдали ударів по двох районах Харкова. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема 11-місячне немовля. За попередніми даними ОВА, влучання стались у Київському та Основ'янському районах Харкова.
Втрати російських окупантів сягнули вже близько 281 090 осіб, 4777 танків та сотень одиниць іншої військової техніки. За добу ЗСУ ліквідували ще 620 ворогів.
Вночі під ударом були припортові та прикордонні об'єкти. Відомо, що внаслідок атаки баражуючими об'єктами спалахнула пожежа. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, інформації щодо постраждалих внаслідок обстрілу дронами-камікадзе не надходило.
Росія вдарила по центру Харкова. Під ударом центральна частина міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.
У тимчасово окупованому Криму ближче до четвертої ранку так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив про вибухи у районі Північного молу. За його словами, це протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту. Развожаєв нарікав, що за попередньою інформацією, довелось відбивати атаку двох безекіпажних морських катерів.
В Росії заявили, що їх ППО буцімто збила 5 безпілотників над Бєлгородською областю.
Російські загарбники запустили на Україну ударні безпілотники. Дрони-камікадзе типу "Шахед" вилетіли з полігону Чауда в окупованому Криму. Повітряна тривога тривала майже 4 години.
Речник Військово-морських Сил Збройних сил України – Дмитро Плетенчук наголосив, що переміщення російських кораблів з Криму дійсно позитивно вплинуло на зерновий коридор у Чорному морі. Зокрема, тепер судна країни-агресорки не зупиняють іноземні кораблі, які прямують в українські порти.
Окупанти перекинули 14 кораблів з тимчасово окупованого Севастополя до Краснодарського краю – у Новоросійськ. Тепер там перебувають зокрема 2 фрегати – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" та 5 великих десантних кораблів.
Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито успішне випробування ракети з ядерною енергетичними установками "Буревісник" і "Сармат".